Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años - Chilevisión

La familia del actor confirmó la noticia en sus redes sociales y comentaron que falleció durante la mañana de este miércoles de forma pacífica, luego de un cáncer que lo afectaba desde 2023.

La tarde de este miércoles se confirmó la muerte del actor James Van Der Beek, a los 48 años, luego de una larga batalla contra el cáncer de colon.

La familia del intéprete dio a conocer la noticia con una publicación en sus redes sociales en la que detallaron que vivió sus últimos días con valentía y se fue en paz.

“Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Recibió sus últimos días con coraje, fe y gracia”, escribieron.

También destacaron que “hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras guardamos el duelo por nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

James Van Der Beek se hizo conocido por dar vida a Dawson, protagonista de la serie adolescente de finales de los 90, Dawson’s Creek.

En 2023 fue diagnosticado con cáncer de colón e hizo público su diagnóstico en noviembre de 2024.