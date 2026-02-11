 Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza” - Chilevisión
Minuto a minuto
Otro reo fue puesto en libertad por error en Santiago: Gendarmería presentó denuncia y anunció sumario Presidente de Republicanos reveló cómo se financia “La Moneda Chica” y las actividades de Kast Senapred emite Alerta Roja por incendio forestal en Puchuncaví: Video muestra gran columna de humo VIDEO | Detienen a 3 miembros de la banda que robó con overoles y metralleta una tienda de celulares Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 15:57

Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza”

Javiera Reyes, jefa comunal y militante del Partido Comunista, contó que tuvo conocimiento de las amenazas gracias al relato de vecinos. Luego pudo corroborar la información e identificar a los presuntos autores.

Publicado por CHV Noticias

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), dio a conocer este miércoles que ingresó una denuncia ante Fiscalía tras recibir amenazas de muerte en su contra.

La jefa comunal aseguró que tuvo conocimiento de dichas amedrentaciones por vecinos, quienes se acercaron a ella para advertirle sobre presuntos ataques que estarían siendo planificados.

"Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes, $100 millones de pesos por mi cabeza", declaró a La Segunda.

"Esto es más allá de lo que pueda decir o no un vecino, porque no son solo dichos. Ya hay personas identificadas y hemos podido corroborar la información que nos ha llegado", aseveró.

Para Reyes, "lo primero que me gustaría decir es que de alguna forma las amenazas de vuelta frente a las acciones que estamos haciendo dan cuenta que hemos tomado decisiones y acciones acertadas".

Entre ellas, complementó, se encuentran "tanto la demolición del club deportivo (Varsovia) y otras acciones, como los retiros de cámaras de seguridad en casas particulares y portones que dan cuenta de búnkers para vender drogas y permitir acciones de narcotráfico".

En cuanto a su embarazo, que alcanza los 8 mess de gestación, reflexionó que: "estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor porque tienen un cariz distinto".

Así se enteró la alcaldesa de las amenazas de muerte

Javiera Reyes precisó que fue un testigo "quien indica que escuchó una conversación sostenida por dos hombres, un joven de 40 años aproximadamente, de pelo negro, corto normal, de 1,65 mts., de nombre 'Diego', reconocido ladrón, que viviría por calle (xxx) de la Población José María Caro".

Agregó: "Esta persona conversaba con otra joven de aproximadamente 30 años, delgado y alto, de 1,70 mts., pelo bien corto y que no lo había visto nunca anteriormente por el sector".

Reyes continuó al relatar que "Diego le indicaba a este último que tenía conocimiento que, luego de la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia, el 'Poroto' y otros importantes narcotraficantes del sector, habían reunido $100.000.000 en efectivo a fin de pagarle a un extranjero para que asesinara a la alcaldesa".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

Américo rompe el silencio tras rumores de quiebre con Yamila Reyna: “¿Qué siento? Miedo y tristeza”

A través de Instagram, el cantante compartió un enigmático mensaje tras darse a conocer la posible separación con la actriz, con quien tenía planes de matrimonio.

11/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

El Fondo Nacional de Salud está en proceso de devolver a sus afiliados, ya sea cotizantes o empleadores, el dinero que pagaron en exceso entre abril de 2020 y marzo de 2025.

11/02/2026

Danilo 21 expuso nuevo detalle del quiebre de Yamila Reyna y Américo: “Una amiga muy cercana…”

El tiktoker compartió el mensaje de una amiga de la comediante, quien utilizó su plataforma de Instagram para abordar la situación con una frase de la canción Que levante la mano, que popularizó en artista.

11/02/2026

Muere James Van Der Beek, estrella de Dawson’s Creek, a los 48 años

La familia del actor confirmó la noticia en sus redes sociales y comentaron que falleció durante la mañana de este miércoles de forma pacífica, luego de un cáncer que lo afectaba desde 2023.

11/02/2026