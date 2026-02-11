Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza” - Chilevisión

Javiera Reyes, jefa comunal y militante del Partido Comunista, contó que tuvo conocimiento de las amenazas gracias al relato de vecinos. Luego pudo corroborar la información e identificar a los presuntos autores.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), dio a conocer este miércoles que ingresó una denuncia ante Fiscalía tras recibir amenazas de muerte en su contra.

La jefa comunal aseguró que tuvo conocimiento de dichas amedrentaciones por vecinos, quienes se acercaron a ella para advertirle sobre presuntos ataques que estarían siendo planificados.

"Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte, ofrecieron entre varias bandas de narcotraficantes, $100 millones de pesos por mi cabeza", declaró a La Segunda.

"Esto es más allá de lo que pueda decir o no un vecino, porque no son solo dichos. Ya hay personas identificadas y hemos podido corroborar la información que nos ha llegado", aseveró.

Para Reyes, "lo primero que me gustaría decir es que de alguna forma las amenazas de vuelta frente a las acciones que estamos haciendo dan cuenta que hemos tomado decisiones y acciones acertadas".

Entre ellas, complementó, se encuentran "tanto la demolición del club deportivo (Varsovia) y otras acciones, como los retiros de cámaras de seguridad en casas particulares y portones que dan cuenta de búnkers para vender drogas y permitir acciones de narcotráfico".

En cuanto a su embarazo, que alcanza los 8 mess de gestación, reflexionó que: "estar embarazada me ha dado más valentía respecto de las acciones y decisiones que tomo y las dimensiono mejor porque tienen un cariz distinto".

Así se enteró la alcaldesa de las amenazas de muerte

Javiera Reyes precisó que fue un testigo "quien indica que escuchó una conversación sostenida por dos hombres, un joven de 40 años aproximadamente, de pelo negro, corto normal, de 1,65 mts., de nombre 'Diego', reconocido ladrón, que viviría por calle (xxx) de la Población José María Caro".

Agregó: "Esta persona conversaba con otra joven de aproximadamente 30 años, delgado y alto, de 1,70 mts., pelo bien corto y que no lo había visto nunca anteriormente por el sector".

Reyes continuó al relatar que "Diego le indicaba a este último que tenía conocimiento que, luego de la demolición de la sede del Club Deportivo Varsovia, el 'Poroto' y otros importantes narcotraficantes del sector, habían reunido $100.000.000 en efectivo a fin de pagarle a un extranjero para que asesinara a la alcaldesa".