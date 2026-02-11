"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 - Chilevisión

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

Johannes Kaiser criticó duramente, en su cuenta de X, el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026. El puertorriqueño se presentó en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos, donde reflejó distintos escenarios de la cultura latina y de su país.

La imagen que el diputado compartió junto a su comentario, muestra a los bailarines interpretando una de las canciones de reggaeton del repertorio escogido por el artista.

El excandidato presidencial se sumó a las críticas del sector de la derecha sobre el espectáculo, como las del propio mandatario de EEUU, Donald Trump, y expresó que "esto es decadencia narco, no cultura latinoamericana".

"Que los gringos no conozcan la diferencia, no sorprende, pero que los zurdos latinos celebren esta aberración, solo muestra hasta que punto le han perdido el respeto a lo que somos", agregó.

Su publicación no tardó en repletarse de comentarios de usuarios que defendían la presentación del puertorriqueño.

