Una por una: Cuáles son las 4 zonas afectadas por cortes de agua en la Región Metropolitana este miércoles - Chilevisión

En total, cuatro áreas de las comunas de Puente Alto, Melipilla, Macul y Santiago estarán sin suministro hasta por 12 horas.
La empresa Aguas Andinas informó a través de sus canales oficiales que a esta hora en la Región Metropolitana hay cuatro cortes de suministro.
Se trata de interrupciones programadas por la compañía, las que buscan mejorar el servicio entregado y cuyos trabajos se extenderán hasta por 12 horas.
Las zonas afectadas se encuentran en las comunas de Puente Alto, Melipilla, Macul y Santiago.
Puente Alto: desde las 15:00 horas del miércoles 11 hasta las 03:00 del jueves 12 de febrero.
Melipilla: entre las 15:30 y las 21:30 horas del miércoles 11 de febrero.
Macul: entre las 15:00 y las 21:00 horas del miércoles 11 de febrero.
Santiago: entre las 15:00 y las 22:00 horas del miércoles 11 de febrero.