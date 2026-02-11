 Una por una: Cuáles son las 4 zonas afectadas por cortes de agua en la Región Metropolitana este miércoles - Chilevisión
Minuto a minuto
Juzgado programó audiencia para reformalizar a Ángela Vivanco: Enfrentará nuevos cargos Atropellando y ahuyentando aves: Indignación por conductor que arrasó con humedal protegido “Tiene una obsesión...”: UDI responde con dureza a dichos del pdte. Boric por ley de sala cuna A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz? Sismo sacude la zona sur del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 11:54

Una por una: Cuáles son las 4 zonas afectadas por cortes de agua en la Región Metropolitana este miércoles

En total, cuatro áreas de las comunas de Puente Alto, Melipilla, Macul y Santiago estarán sin suministro hasta por 12 horas.

Publicado por CHV Noticias

La empresa Aguas Andinas informó a través de sus canales oficiales que a esta hora en la Región Metropolitana hay cuatro cortes de suministro.

Se trata de interrupciones programadas por la compañía, las que buscan mejorar el servicio entregado y cuyos trabajos se extenderán hasta por 12 horas.

Las zonas afectadas se encuentran en las comunas de Puente Alto, Melipilla, Macul y Santiago.

Uno por uno: Las zonas afectadas por cortes de agua en la Región Metropolitana hoy

Puente Alto: desde las 15:00 horas del miércoles 11 hasta las 03:00 del jueves 12 de febrero.

Melipilla: entre las 15:30 y las 21:30 horas del miércoles 11 de febrero.

Macul: entre las 15:00 y las 21:00 horas del miércoles 11 de febrero.

Santiago: entre las 15:00 y las 22:00 horas del miércoles 11 de febrero.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si recibes el pago por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026