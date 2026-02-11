Una por una: Cuáles son las 4 zonas afectadas por cortes de agua en la Región Metropolitana este miércoles - Chilevisión

En total, cuatro áreas de las comunas de Puente Alto, Melipilla, Macul y Santiago estarán sin suministro hasta por 12 horas.

La empresa Aguas Andinas informó a través de sus canales oficiales que a esta hora en la Región Metropolitana hay cuatro cortes de suministro.

Se trata de interrupciones programadas por la compañía, las que buscan mejorar el servicio entregado y cuyos trabajos se extenderán hasta por 12 horas.

Las zonas afectadas se encuentran en las comunas de Puente Alto, Melipilla, Macul y Santiago.

Uno por uno: Las zonas afectadas por cortes de agua en la Región Metropolitana hoy

Puente Alto: desde las 15:00 horas del miércoles 11 hasta las 03:00 del jueves 12 de febrero.

Melipilla: entre las 15:30 y las 21:30 horas del miércoles 11 de febrero.

Macul: entre las 15:00 y las 21:00 horas del miércoles 11 de febrero.

Santiago: entre las 15:00 y las 22:00 horas del miércoles 11 de febrero.