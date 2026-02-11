Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión

Durante la mañana de este miércoles se registró un temblor al norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el temblor ocurrió a las 11:58 horas y se ubicó 76.53 kilómetros al norte de Socaire.

Además, el organismo detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 226.7 kilómetros.