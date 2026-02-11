 Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Detienen a 3 miembros de la banda que robó con overoles y metralleta una tienda de celulares Alcaldesa de Lo Espejo presentó denuncia por amenazas de muerte: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza” No va: Gobernación RM anuncia suspensión de fiesta “Santiago Te Amo” Viajó a Santiago por exámenes médicos y se perdió su rastro: Joven de San Antonio habría sido detenido y luego desapareció Conductor que atropelló a ladrón por reacciones a video viral: “(La gente) no ve que haya solución”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/02/2026 12:29

Sismo se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro

Durante la mañana de este miércoles se registró un temblor al norte del país, específicamente en la región de Antofagasta.

Publicado por Lisette Pérez

Un sismo de magnitud 4.3 se registró hace unos minutos al norte de Chile, concretamente en la región de Antofagasta

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el temblor ocurrió a las 11:58 horas y se ubicó 76.53 kilómetros al norte de Socaire.

Además, el organismo detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 226.7 kilómetros.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Estas son las razones para recibir el pago

Lo último

Lo más visto

“Las señales eran tan claras”: Yamila Reyna reaparece en redes con polémica publicación tras presunto quiebre con Américo

La actriz compartió un potente mensaje, luego de que se diera a conocer la noticia.

11/02/2026

Fonasa inicia devolución de $6.495 millones: Revisa en qué fecha te corresponde el pago

 Más de 75 mil personas podrán verse beneficiados con la devolución. Para recibir el pago debes aceptar la propuesta e ingresar tus datos bancarios. Hay plazo hasta el 15 de marzo.

10/02/2026

"Decadencia narco": La dura crítica de Johannes Kaiser a show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El excandidato presidencial puso en duda la representatividad del espectáculo montado por el puertorriqueño y los usuarios de "X" estallaron en su contra.

11/02/2026

A preparar el bolsillo por nueva alza: ¿Cuánto subirían en promedio las cuentas de la luz?

El gobierno anunció que habrá una nueva alza en las cuentas de la luz, esto debido al congelamiento de las tarifas que se produjo en estallido social y pandemia.

11/02/2026