Bono de Protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si recibes el pago por 24 meses sin postular - Chilevisión

Este beneficio estatal entrega un aporte económico mensual durante dos años. Conoce acá todos los detalles.
El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio estatal que busca fortalecer los ingresos y apoyar el proceso de inclusión social de los hogares más vulnerables en Chile.
Este bono entrega un aporte económico mensual durante 24 meses a personas y familias que participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
El Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que:
El pago mensual a recibir por el Bono de Protección es diferenciado en el tiempo y varía de acuerdo a los siguientes tramos y puede llegar hasta los 450 mil.
Meses 1 al 6: $24.511 mensuales
Meses 7 al 12: $18.655 mensuales
Meses 13 al 18: $12.826 mensuales
Meses 19 al 24: $22.766 mensuales
Puedes verificar si eres beneficiario a través del sitio web de ChileAtiende. Una vez ahí, basta con digitar el RUT y presionar “Consultar”.