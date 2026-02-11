 Bono de Protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si recibes el pago por 24 meses sin postular - Chilevisión
11/02/2026 11:26

Bono de Protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si recibes el pago por 24 meses sin postular

Este beneficio estatal entrega un aporte económico mensual durante dos años. Conoce acá todos los detalles.

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio estatal que busca fortalecer los ingresos y apoyar el proceso de inclusión social de los hogares más vulnerables en Chile.

Este bono entrega un  aporte económico mensual durante 24 meses a personas y familias que participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

¿Cómo acceder al Bono de Protección 2026?

El Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que: 

  •  Hayan aceptado la invitación a participar en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. 
  • Estos son Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, y la forma es mediante la firma de una carta de compromiso y del plan de intervención. Una vez completadas, eres beneficiario/a de forma inmediata.

Montos Bono de Protección 2026

El pago mensual a recibir por el Bono de Protección es diferenciado en el tiempo y varía de acuerdo a los siguientes tramos y puede llegar hasta los 450 mil. 

  • Meses 1 al 6: $24.511 mensuales

  • Meses 7 al 12: $18.655 mensuales

  • Meses 13 al 18: $12.826 mensuales

  • Meses 19 al 24: $22.766 mensuales 

¿Cómo consultar con tu RUT si te corresponde el Bono de Protección?

Puedes verificar si eres beneficiario a través del sitio web de ChileAtiende. Una vez ahí, basta con digitar el RUT y presionar “Consultar”.

