Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular - Chilevisión

07/01/2026 12:52

Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular

Este beneficio, popularmente conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte económico que entrega el Estado de forma automática y durante 24 meses a quienes cumplan los requisitos establecidos.

Publicado por CHV Noticias

El Bono de Protección, popularmente conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte monetario mensual que entrega el Estado a todas las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este beneficio se entrega en cuotas durante 24 meses, y no requiere de postulación, ya que se otorga de forma automática a quienes cumplan los requisitos establecidos.

Único requisito para acceder al Bono de Protección 2026

Según lo establecido por el Estado, el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que: 

  •  Hayan aceptado la invitación a participar en uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. 
  • Estos son Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, y la forma es mediante la firma de una carta de compromiso y del plan de intervención. Una vez completadas, eres beneficiario/a de forma inmediata.

Bono de Protección: Estos son los montos 

De acuerdo a lo informado, el pago mensual a recibir por el Bono de Protección es diferenciado en el tiempo y varía de acuerdo a los siguientes tramos:

  • Los primeros seis meses el bono asciende a $23.694
  • Desde el mes 7 al 12, el bono es de $18.033 
  • Desde el 13 al 18, el bono es de $12.398 
  • Finalmente, desde el mes 19 al 24 es de $22.007

Cabe recordar que estos valores se reajustan el 1 de febrero de cada año, en el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que faltan algunas semanas para que se conozca su variación 2026.

Bono de Protección: ¿Cómo se realiza el pago? 

Este bono considera un pago directo al beneficiario mediante un depósito electrónico en una cuenta bancaria o en una CuentaRUT del BancoEstado. 

También está disponible el pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en las distintas sucursales de BancoEstado.

