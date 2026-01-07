Bono de protección para dueñas de casa 2026: Revisa acá si lo obtienes sin postular - Chilevisión

Este beneficio, popularmente conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte económico que entrega el Estado de forma automática y durante 24 meses a quienes cumplan los requisitos establecidos.
El Bono de Protección, popularmente conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte monetario mensual que entrega el Estado a todas las familias y personas usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
Según lo establecido por el Estado, el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que:
De acuerdo a lo informado, el pago mensual a recibir por el Bono de Protección es diferenciado en el tiempo y varía de acuerdo a los siguientes tramos:
Cabe recordar que estos valores se reajustan el 1 de febrero de cada año, en el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que faltan algunas semanas para que se conozca su variación 2026.
Este bono considera un pago directo al beneficiario mediante un depósito electrónico en una cuenta bancaria o en una CuentaRUT del BancoEstado.
También está disponible el pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en las distintas sucursales de BancoEstado.