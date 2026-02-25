Incendio estructural afectó al piso 14 de un edificio en Estación Central: Se evacuó a todos los residentes - Chilevisión

Bomberos trabaja para determinar el origen y las causas que provocaron las llamas.

Durante la madrugada de este miércoles se reportó un incendio estructural en un edificio ubicado en la comuna de Estación Central.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Titán con pasaje Transit en el piso 14 del edificio que resultó afectado, lo que generó la evacuación de cientos de personas.

Los antecedentes del incendio

Según indicó Radio BioBio, Bomberos tuvo dificultades para mitigar las llamas, dado que tuvieron que acceder al nivel afectado mediante escaleras.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas o víctimas fatales, sin embargo, las llamas consumieron el departamento donde se originó el fuego en su totalidad.

La red húmeda del edificio resultó de gran importancia para poder contener las llamas y la evacuación fue para todos los residentes, quienes despejaron las vías de acceso organizadamente, facilitando la llegada de los carros de emergencia.

Finalmente, Bomberos trabaja en las diligencias correspondientes para poder determinar el origen y las causas que provocaron el incendio.