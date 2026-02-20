Cerca de 20 viviendas afectadas: ¿Qué es lo que se sabe sobre el incendio en un cité de Santiago Centro? - Chilevisión

En cada vivienda vivían entre 2 a 3 familias y no se han reportado personas lesionadas.

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio estructural al interior de un cité en la comuna de Santiago Centro, que generó un amplio despliegue de equipos de emergencia y obligó a evacuar a cerca de 100 personas.

El inicio del fuego se produjo a eso de las 07:00 horas en la intersección de Avenida Santa Rosa con Curicó y se activaron dos alarmas de incendio que desplegaron a 150 voluntarios de 13 compañías de Bomberos.

¿Qué se sabe sobre el incendio en Santiago Centro?

La contención de la emergencia se extendió por más de dos horas, en las que se trató de controlar que las llamas no afectaran a un muro de adobe presente detrás del cité, dado que separaba el espacio con un estacionamiento ubicado en la calle San Isidro.

Preliminarmente, se estima que el incendio se habría generado por una conexión eléctrica, generando una especie de explosión que quedó registrada en cámaras de personas que se encontraban en el lugar.

En dicho cité había cerca de 20 viviendas en las que se albergaban entre 2 y 3 familias. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Finalmente, a eso de las 09:24 horas se canceló la segunda alarma de incendio, según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago en su cuenta de X, pero la emergencia aún no estaría totalmente contenida.

