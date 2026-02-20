 La pérdida que enluta a Paola Camaggi: “No tengo palabras, solo lágrimas” - Chilevisión
20/02/2026 12:11

La pérdida que enluta a Paola Camaggi: “No tengo palabras, solo lágrimas”

La actriz usó sus redes sociales para informar de un sensible fallecimiento que golpea a su círculo familiar. "Solo me consuela saber que en el plano que estás ahora estás con tus amores", escribió.

Publicado por CHV Noticias

La recordada animadora de televisión Paola Camaggi impactó a sus seguidores al compartir la triste pérdida que enlutó recientemente a su familia.

En redes sociales, la exmodelo informó el fallecimiento de su madre.

A través de Instagram, la también diseñadora y actriz compartió una serie de fotos de su progenitora, publicación a la que le agregó un emotivo mensaje.

"Hoy te despedimos, mamita querida... podría decir tanto, pero ya no tengo palabras, solo lágrimas", comenzó escribiendo en el posteo.

En la publicación, Camaggi revela postales de su madre, sumadas a breves descripciones. "En esta foto te recuerdo preciosa, la más hermosa", dice una.

"La siguiente foto: tu última celebración de cumpleaños 93, con todos los que te amamos tanto", añade.

Finalmente, la actriz se despide: "Solo me consuela saber que en el plano que estás ahora estás con tus amores. Mi papá y tus papás, que tanto quisiste".

