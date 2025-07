"De los 50 para arriba, es fundamental": Paola Camaggi revela su secreto para deslumbrar en redes - Chilevisión

La icónica modelo chilena reapareció públicamente como jurada en Miss Universo Chile, cautivando a sus seguidores en su regreso a la pantalla.

La Miss América, Paola Camaggi, se llenó de elogios tras reaparecer en la televisión chilena como jurada de Miss Universo Chile 2025, y reveló un codiciado secreto que compartió a sus 57 años.

La exmodelo, que proviene del mundo de la moda y publicidad, llamó la atención de los espectadores por mantener su figura tal como era recordada cuando protagonizaba las portadas de revistas nacionales.

"Me dicen mucho que el tiempo no ha pasado por mí, pero uno hace lo que puede", contó en una conversación con LUN tras participar en el concurso de belleza, el pasado viernes.

Una aparición llena de elogios

La actriz que se hizo conocida en la década de los 90' tras obtener el segundo puesto en el Miss Chile de 1991 y por participar en diversas teleseries acaparó la atención sobre la alfombra roja, llenándose de buenos comentarios.

"A mí me encanta la televisión, entonces estar ahí fue muy grato", sostuvo Camaggi

A través de redes sociales, muchos usuarios comenzaron a piropearla y preguntarse cuál era su secreto.

"Toda mi vida he hecho deporte. Y en esta etapa de los cincuenta para arriba es fundamental [...]. Yo hago mucho trabajo de pesas, mucha fuerza."

En la misma línea, agregó haber bajado su consumo de carbohidratos y utilizar el ayuno intermitente durante la semana.

Cuidado facial

La expanelista también se refirió al cuidado que le da a su piel y descartó haberse hecho cirugías.

"Me hidrato la cara en la mañana y en la noche", comentó. Agregando que "la gente habla de las cirugías y yo no tengo nada en contra, pero en mi caso no ha sido así. Prefiero hacer deporte, porque los músculos no se compran".

Futuro proyecto de consejos de belleza

La modelo confesó que son muchas las personas que se le acercan o escriben pidiéndole consejos de belleza, por lo que uno de sus planes es sacar un proyecto digital donde poder comunicarse con sus seguidores y transmitir sus conocimientos.

"Estoy tratando de armar este proyecto ligado a la belleza, pero para mujeres de mi edad, de cincuenta en adelante".