Sueldos superan los $1,3 millones: PDI abre postulaciones laborales para civiles en varias regiones - Chilevisión

Las vacantes están orientadas a personas con alto nivel profesional, técnico y administrativo, donde el sueldo ofrecido supera el millón trescientos mil pesos en algunos casos.

La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer las diferentes ofertas laborales para civiles con el fin de fortalecer sus áreas de apoyo interno.

Esta variedad de ofertas laborales está disponible para personas de distitnas regiones como Valparaíso, Metropolitana, Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, entre otras.

¿Cómo se puede postular a las ofertas laborales de la PDI?

Las personas interesadas en las ofertas laborales y que cumplan con los requisitos, deben ingresar al sitio web de la institución.

Luego de debe crear uan cuenta y realizar un registro con datos personales. Una vez que hayas iniciado sesión ya podrás postular a la oferta que más se acomode a tu perfil.

