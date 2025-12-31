Estos fueron los principales embarazos que marcaron el año 2025 - Chilevisión

Desde ex chicos realitys hasta presentadoras de televisión se unieron al baby boom y aquí en CHV Noticias elaboramos una lista con los reconocidos nombres que se convirtieron o se convertirán en padres.

Este 2025, varias figuras del espectáculo han anunciado que serán padres, algunos por primera vez, compartiendo su emoción a través de las redes sociales.

Desde cantantes y presentadores de televisión hasta influencers y personalidades del entretenimiento, las noticias de embarazos han marcado tendencia en el mundo del espectáculo nacional durante este año.

Por eso, en CHV Noticias preparamos un listado con los famosos que este 2025 se convirtieron, o están por convertirse, en padres.

Pdte. Gabriel Boric y Paula Carrasco

En diciembre de 2024, el presidente Gabriel Boric dio a conocer que sería padre por primera vez junto a su pareja, Paula Carrasco.

Finalmente, el 25 de junio de 2025 nació Violeta Boric Carrasco. "Bienvenida a este mundo hija. Nuestra niña de invierno que nos trae la primavera para siempre", escribió en esa instancia el presidente boric a través de redes sociales.

Melina Noto y Pangal Andrade

La pareja anunció su embarazo en marzo de 2025, y en octubre de este año nació la primera hija de ambos, Alanna.

A través de redes sociales, la pareja hizo el anuncio con una comentada publicación. En el video, de unos 40 segundos, se muestra a ambos en la espera y la previa a los trabajos preparto al interior de una clínica capitalina.

Eugenia Lemos y Matías Kosznik

En mayo de este año, la exchica reality anunció que se convertiría en madre junto a su pareja Matías Kosznik a través de la revista Sarah.

En septiembre, la pareja que lleva más de 20 años juntos le dio la bienvenida a la pequeña Alegra con una emotiva publicación a través de sus redes sociales.

Emilia Daiber y Axel Reich

En junio, la animadora de Sabingo se convirtió en madre por segunda vez junto a su esposo, Axel Reich.

“Bienvenido al mundo Ferrán. Te amamos sin límites”, escribió en ese momento Emilia Daiber a través de sus redes sociales.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

Tras más de una década de relación, la comunicadora argentina Rocío Marengo anunció a través del programa Primer Plano que estaba embarazada de 10 semanas.

En diciembre, Marengo se convirtió en madre por primera vez y dio a luz a Isidro, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort.

Vale Roth y Miguel de la Fuente

En junio de este año la bailarina dio a luz a su segunda hija, Martina, fruto de su relación con el dentista Miguel de la Fuente.

Ambos son padres de Antonia, quien tiene dos años y se ha involucrado activamente en el proceso de convertirse en hermana mayor.

Belén Mora y Toto Acuña

En febrero de este año la pareja de comediantes dio a conocer el nacimiento de su segundo hijo, Damián.

Toto y Belén tienen dos hijos: Damián y Rafael, mientras que la comediante es madre de Samuel, un joven que ya tiene 20 años, producto de una relación anterior.

Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos

La modelo argentina Sabrina Sosa y el futbolista chileno Joaquín Montecinos anunciaron en abril su embarazo con un emotivo video que mostró reacciones de familiares.

En octubre, la pareja dio a conocer el nacimiento de su hijo, Gio, a través de redes sociales y lo presentaron a sus seguidores.

Angie Alvarado y Rodofo Kamke

La influencer Angie Alvarado anunció su primer embarazo junto a su esposo Rodolfo Kamke con una romántica sesión de fotos.

En noviembre, la pareja dio a conocer el nacimiento de su primer hijo, quien lleva el mismo nombre de su padre, Rodolfo.

Vanesa Borghi y Carlos Garcés

En octubre de este año la modelo informó a través de sus redes sociales que está embarazada y espera a su segundo hijo con Carlos Garcés.

"Todo lo que siempre soñé y más! Llegaste casi de sorpresa a alegrarnos más aún la vida, ya te amamos, bebé", señaló a través de una publicación de Instagram.

Emilia Dides y Sammis Reyes

En agosto, la exMiss Universo Chile y el exjugador de fútbol americano sorprendieron al anunciar su embarazo desde Dubái.

En noviembre dieron a conocer que esperaban una niña a través de una publicación de Instagram.

Ignacia Antonia y AK4:20

La influencer confirmó su embarazo y la espera de una niña con su pareja, el cantante urbano AK4:20. Su anuncio incluyó una ecografía, los famosos “somos tres” y tiernas imágenes con zapatitos de bebé.

Posteriormente, la pareja reveló el sexo de su bebé a través de una transmisión de YouTube, donde dieron a conocer que se trata de una niña.

C amilo Zicavo y Daniela Pérez

En octubre, Daniela Pérez y Camilo Zicavo sorprendieron al confirmar que se convertirán en padres, a meses de que el músico protagonizara un mediático quiebre con Denise Rosenthal.

A través de Instagram, la pareja de artistas compartió una serie de fotografías que dieron cuenta de esta nueva etapa en su relación, mostrando también lo felices que se encuentran con la noticia.

J oaquín Méndez y Amanda Martínez

El animador y ex chico reality Joaquín Méndez anunció que espera a su primer hijo junto a la odontóloga Amanda Martínez.

La pareja compartió la noticia con un tierno video mostrando la ecografía, lo que desató una ola de cariño entre sus seguidores.

Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova

En noviembre la modelo confirmó que esperaba su primer hijo con las primeras imágenes junto al futbolista chileno y el mensaje “1+1=3”.

Alexandra aseguró que mantuvo oculto su embarazo durante nueve meses.

Tita Ureta y Spiro Razis

En noviembre, Tita Ureta reveló a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada de su primer bebé junto a Spiro Razis.

La pareja lleva más de 13 años juntos y se casaron en el año 2022. Recientemente, Tita había expuesto sus intenciones de comenzar a remodelar su hogar con el fin de poder tener hijos un día.

Gabriel Peralta y Michelle Yankelevich

En agosto la pareja dio a conocer la noticia del embarazo de su segundo hijo.

La revelación la hicieron a través de un video en donde muestra las reacciones de todos sus familiares y cercanos ante la noticia.