“¡Mamá y bebito en orden!”: Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort - Chilevisión

03/12/2025 18:22

“¡Mamá y bebito en orden!”: Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Tras varios días internada en una clínica a modo de precaución, Rocío Marengo dio a luz a las 34 semanas de gestación a su primer hijo y lo presentó en redes sociales, donde compartió registros del parto.

Publicado por CHV Noticias

Este martes Rocío Marengo se convirtió en madre por primera vez y dio a luz a Isidro, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort.

La modelo estuvo internada en los últimos días en una clínica, para evitar que el parto se adelantara y monitorear que todo estuviese bien con su bebé; sin embargo, dio a luz a las 34 semanas de gestación.

Rocío Marengo se convirtió en madre por primera vez

"¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido bebito! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg. Gracias a todos por los mensajitos hermosos.", expresó Marengo en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico. No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra, doctor Alejandro Falco (...) ¡Y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo!".

La modelo acompañó el escrito con un video que muestra el momento del parto, y en él presenta a su hijo. 

Luego, Walter Leiva, amigo de Rocío reposteó la publicación y confirmó la noticia: "¿Cómo sabes? ¡Sí! ¡Soy tío otra vez! ¡Mamá y bebito en orden!".

Después de una larga lucha por cumplir su sueño, Rocío se convirtió en madre a los 45 años y la noticia remeció de felicidad tanto a los medios argentinos como chilenos.

Revisa las publicaciones de Instagram:

