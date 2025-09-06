 “Por culpa de él...”: Rocío Marengo apuntó a Jean Philippe por su quiebre con Pamela Díaz - Chilevisión
Minuto a minuto
Así lograron levantar un edificio de seis pisos en apenas un día en Chile: Ocuparon impresoras 3D Remate de 300 maletas extraviadas en el Aeropuerto de Pudahuel: ¿Cómo y cuándo participar? Panel Ciudadano: Kast mantiene el primer lugar y Matthei anota alza de cuatro puntos Fiscalía solicita sobreseer al presidente Boric por contratación de abogado con dinero fiscal Minsal decretó alerta alimentaria por toxina en popular marca de harina de maíz
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/09/2025 18:45

“Por culpa de él...”: Rocío Marengo apuntó a Jean Philippe por su quiebre con Pamela Díaz

La modelo y animadora vistó este viernes los estudios de Podemos Hablar, donde se pronunció respecto a su enemistad con la conductora de televisión.

Publicado por CHV Noticias

A propósito de su distanciamiento de Pamela Díaz tras una íntima relación de amistad, Rocío Marengo se pronunció al respecto y deslizó en Podemos Hablar una teoría que explicaría el cese de la relación de amistad.

Todo comenzó cuando, entre bromas, Diana le preguntó si es que a su guagua, en caso de ser niña, le pondría el nombre Pamela: "Qué no escuche bebito, era una amiga de mamá que fue mala, podría haber sido tu madrina", respondió la modelo entre risas.

En un tono más serio, Marengo se sinceró: "me da una pena… con Pame para mí fue un malentendido, me da mucha pena porque nos llevábamos rebien, pero no sé, se enfrío la relación, se dijeron cosas que yo sé que se dijeron del lado de ella y a mí me dolieron".

Las razones del quiebre según Rocío Marengo

Luego, reveló lo que cree que pudo haber generado el quiebre, haciendo alusión a posibles celos de parte de la animadora, pues Marengo trabajó con el que por aquel entonces era su pareja, Jean Philippe Cretton

"Puede ser de un programa que no salió al aire acá en Chilevisión, grabamos con Jean Philippe ‘Un minuto para ganar’ que salió poquito al aire, lo grabamos en Argentina".

"Lo pasamos bárbaro, si pudiera elegir un compañero para trabajar, Jean Philippe, es un mil, es talentoso, espectacular, lo pasamos muy bien, buen compañero, pero bueno, creo que, por culpa de él, perdí a mi amiga”, sentenció.

Mira el momento acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Hijo de un militante republicano”: Revelan identidad del nuevo galán de Naya Fácil

Danilo21 recibió información exclusiva que compartió en su canal de difusión en redes sociales, donde incluso mostró fotografías del misterioso galán.

06/09/2025

Mamá de Cony Capelli arremetió contra Daniela Aránguiz: “Ser madre no es un pedestal moral...”

"¡Ser madre no es un pedestal moral desde donde denigrar a otros!", aseguró Paola Capelli, quien defendió a su hija tras los dichos de Daniela Aránguiz.

06/09/2025

Pablo Chill-e impactó con radical cambio de look: “Yo ya pasé un ciclo”

El artista se despidió de sus icónicos dreadlocks y apostó por un look de cabello corto, decisión que forma parte de una etapa de transformación en su vida personal.

06/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025