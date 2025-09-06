“Por culpa de él...”: Rocío Marengo apuntó a Jean Philippe por su quiebre con Pamela Díaz - Chilevisión

La modelo y animadora vistó este viernes los estudios de Podemos Hablar, donde se pronunció respecto a su enemistad con la conductora de televisión.

A propósito de su distanciamiento de Pamela Díaz tras una íntima relación de amistad, Rocío Marengo se pronunció al respecto y deslizó en Podemos Hablar una teoría que explicaría el cese de la relación de amistad.

Todo comenzó cuando, entre bromas, Diana le preguntó si es que a su guagua, en caso de ser niña, le pondría el nombre Pamela: "Qué no escuche bebito, era una amiga de mamá que fue mala, podría haber sido tu madrina", respondió la modelo entre risas.

En un tono más serio, Marengo se sinceró: "me da una pena… con Pame para mí fue un malentendido, me da mucha pena porque nos llevábamos rebien, pero no sé, se enfrío la relación, se dijeron cosas que yo sé que se dijeron del lado de ella y a mí me dolieron".

Las razones del quiebre según Rocío Marengo

Luego, reveló lo que cree que pudo haber generado el quiebre, haciendo alusión a posibles celos de parte de la animadora, pues Marengo trabajó con el que por aquel entonces era su pareja, Jean Philippe Cretton

"Puede ser de un programa que no salió al aire acá en Chilevisión, grabamos con Jean Philippe ‘Un minuto para ganar’ que salió poquito al aire, lo grabamos en Argentina".

"Lo pasamos bárbaro, si pudiera elegir un compañero para trabajar, Jean Philippe, es un mil, es talentoso, espectacular, lo pasamos muy bien, buen compañero, pero bueno, creo que, por culpa de él, perdí a mi amiga”, sentenció.

Mira el momento acá: