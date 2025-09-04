 “Cambié de teléfono por eso”: Pamela Díaz revela por qué se “quiere retirar” de la farándula - Chilevisión
04/09/2025 17:29

“Cambié de teléfono por eso”: Pamela Díaz revela por qué se “quiere retirar” de la farándula

La Fiera abordó los problemas que sufre producto de su trabajo como panelista y señaló cuáles son las razones que la motivan a querer dejarlo.

Publicado por CHV Noticias

Pamela Díaz reveló detalles poco conocidos de situaciones con las que tiene que lidiar producto de trabajar como panelista de farándula.

En una conversación con la bailarina brasileña, Pamela Fiuza, la animadora incluso manifestó que "por eso me quiero retirar" del espectáculo, en relación a las constantes explicaciones que debe dar por su rol en televisión. 

"Te llaman. Cambié de teléfono por eso mismo", comentó Díaz en el último capítulo de Sin Editar. 

La razón de Pamela Díaz para retirarse de la farándula

En el diálogo, tanto la comunicadora como la exMekano aseguraron haber vivido muchos problemas por comentar respecto a la vida y los problemas de famosos.

"La gente a veces ya no te quiere hablar, te bloquea, ¿sí o no?", le dijo Fiuza a Díaz. 

Al respecto, la modelo respondió que a ella hasta la llaman para pedirle explicaciones. "Que desagradable es, te lo juro. Yo por eso me quiero retirar", indicó la animadora.

"Hace mucho tiempo no hablo mal de nadie, un par de comentarios, pero algunos se lo merecen, pero en general me da lata pescar el teléfono y que me digan ‘pucha Pame, no me defendiste’, ‘pucha Pame", cerró. 

