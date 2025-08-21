 Daniela Aránguiz apoyó a excompañera de Mekano que acusó infidelidad y abandono de su esposo - Chilevisión
21/08/2025 16:45

Daniela Aránguiz apoyó a excompañera de Mekano que acusó infidelidad y abandono de su esposo

Daniela Aránguiz se manifestó a través de Instagram y respaldó a su excompañera, con quien mantiene una amistad de años.

Luego de que Rosemarie Dietz, recordada exparticipante de Mekano, revelara en sus redes sociales una infidelidad por parte de su esposo, una excompañera salió en su defensa.

Se trata de Daniela Aránguiz, quien también a través de Instagram la respaldó con un mensaje, ya que ambas mantienen una amistad desde hace muchos años. 

De hecho, la panelista de TV+ le respondió a una seguidora que le pidió ayuda para Dietz. "La verdad es que yo hablé con la Rose, ella sabe que la apoyo 100%". 

Además, la expareja de Jorge Valdivia señaló que ella ya sabía de esta situación (infidelidad) y donde incluso ella aconsejó a Rosemarie. 

"Aunque ustedes no lo crean, yo misma le dije que no lo hiciera público porque al final la pareja de ella no es conocida y uno se hace daño a largo plazo", manifestó. 

Por último, Aránguiz cerró con: "Cada uno sabe lo que hace, siempre va a tener mi apoyo, ella lo sabe. Hablamos harto hoy, ayer, antes de ayer... Ella sabe que la quiero mucho y que aquí estoy", cerró. 

El mensaje de Rosemarie Dietz

Aparte de acusar infidelidad, la exMekano también afirmó que existe abandono del padre hacia su hija, de solo tres años.

¿Olvidar a tu hija por otra mujer? Tu casa, tu familia, etc.. no se lo deseo a nadie... suerte para todas las que creímos algún día en perdonar y creer que sí cambiarían, pero resulta que se fue con otra”, lanzó la exMekano.

“Chicas, el perdón es para uno, la gente no cambia!!! el dolor es peor cuando tienes a una hija de por medio... y creer que el hombre infiel vuelve hacer tuyo !!! en fin te suelto y te deseo lo mejor!”, sentenció.

