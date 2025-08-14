“De repente me dice...”: Daniela Aránguiz contó el inesperado gesto de Cuco Cerda que la descolocó - Chilevisión

La panelista de farándula contó una tierna historia a propósito de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en Instagram, luego que le consultaran si prefería a los hombres mayores o menores.

A través de sus redes sociales, Daniela Aránguiz desclasificó nuevos detalles del intenso romance que mantiene con el influencer denominado "Cuco" Cerda, hermano del exGran Hermano Raimundo Cerda.

La panelista de farándula fue hasta sus historias en Instagram para realizar una dinámica de preguntas y repuestas con sus seguidores. Uno de ellos le consultó si prefería hombres mayores o menores en el ámbito amoroso.

Fiel a su estilo, la personalidad televisiva no titubeó y respondió directo al hueso: "Creo que no importa la edad porque es un número, pero creo que ahora los hombres más grandes se creen muy princesos".

Sin embargo, expresó que, luego de conversar con sus amigas, llegó a la conclusión de que los menores tienen una gran ventaja a su favor: "Tienen más energía para todo", aseguró.

Aún cuando afirmó preferir "las cosas que nacen en el momento", destacó una virtud de su actual pretendiente, pues reveló un tierno gesto que ha tenido desde que comenzaron a estar juntos.

"De repente me dice '¿qué estás haciendo?', (a lo que respondo) 'estoy acostada'. 'Te vine a dar un besito de buenas noches, sale' (dijo Cuco), y yo como '¿de verdad?'. Y miro por la ventana y ha estado afuera de mi casa", contó en la plataforma.

Cuco Cerda reveló detalles de su relación

Hace unos días, el comunicador también contó detalles de su relación con la ex Mekano y aseveró que "la ubico desde hace un tiempo y siempre nos hemos llevado bien como amigos".

"De repente pasó. Para mí no era un tema su posición mediática en la tele, yo simplemente le dije ´Dani, me caes la raja, pasémoslo bien, conozcámonos´", confesó.

En esa línea, señaló que: "Así partió todo y, cuando se supo, fue una ola de comentarios. Somos dos personas pasándolo bien y ha sido todo súper espontáneo".

"La gente siempre va a opinar, para bien o para mal. Yo soy una persona muy transparente y las cosas se han dado. Nunca fue por ahí. Si se habla de mí, me gustaría que fuera por mi rol en las comunicaciones", agregó.