Luis Mateucci explotó contra Daniela Aránguiz: “Me jode haber estado con una mina tan mala” - Chilevisión

El argentino reconoció con la voz entrecortada que "es difícil la situación" y arremetió contra su expareja, luego de que ella diera a conocer su nuevo romance y lanzará críticas contra el otrora chico reality.

Luis Mateucci se refirió a los polémicos dichos de su expareja Daniela Aránguiz, quien lo tachó de "cafiche" y del "peor error de su vida".

A través de Instagram, el argentino reconoció que "es difícil la situación. Si yo tuviera que responder como Luis Mateucci, ya hubiese quedado muy mal, hubiese quedado como un poco hombre, un mari... o como lo que realmente es responderle a una mina en un nivel muy bajo".

"Ustedes no saben la impotencia que yo tengo, no saben la bronca que tengo. Pero repito, aprendí de mis errores y no voy a caer tan bajo como ella", agregó en una historia.

Sin embargo, sostuvo que "me duele, me molesta, me jode haber estado con una mina tan mala. Haber confiado en una mina tan mala. Me cuesta hablar mal de ella".

"Yo en la intimidad hablo bien de ella y las veces que toco el tema Daniela Aránguiz es cuando lo hago televisivamente (...) De verdad, chicos, no se los puedo explicar porque van a decir que me estoy haciendo la víctima, el teatrero", añadió.

Mateucci terminó llorando tras dichos de Daniela Aránguiz

Con la voz entrecortada, el exchico reality admitió que este ataque justo lo "agarra en una semana mala" para él.

"Yo no cuento nada, porque repito, no soy de hacerme la víctima y mostrar mis problemas, porque encuentro que ustedes en sus casas ya deben tener demasiados problemas para que yo cuente los míos. Me carga la gente que cuenta sus problemas en redes", apuntó.

"Esta semana estoy con biomagnetismo, limpieza de aura, tratamiento de energías. No estoy bien, extraño a mi familia", sostuvo Luis, para luego quebrarse y terminar abruptamente el video.

Luis cerró su descargo con el siguiente mensaje: "Perdón, pero no me gusta mostrarme así y no le daré en el gusto".

¿Qué dijo Daniela Aránguiz contra Luis Mateucci?

La exintegrante de Mekano llamó por teléfono al programa en que trabaja en Mateucci, encarándolo por estar hablando de ella.

En ese mismo momento, confirmó su romance con el influencer José Manuel "Cuco" Cerda, hermano del ex chico reality Raimundo Cerda.

"Lo estoy pasando increíble, tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida, una de ellas es que no es un cafiche como él. Me tiene aburrida, hasta cuándo, y ojalá que me pague la plata que me debe", arremetió Aránguiz.

Asimismo, negó una supuesta mala onda con Raimundo y remarcó: "Yo salgo con quien yo quiero. Luis, terminé contigo antes de que entrara al segundo reality, tengo la foto que le encontré un viagra en el velador".

Al finalizar, tildó al argentino de "mentiroso" y ventiló un supuesto romance con Nicole Moreno. "Deja de cagarte a las mujeres, cuenta todo lo que pelabas a la Luli, que te la llevabas a moteles y que te pedía...", alcanzó a decir antes de colgar.

