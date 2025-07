“Y se supo”: Daniela Aránguiz confirmó romance con el hermano de Raimundo Cerda - Chilevisión

La exesposa de Jorge Valdivia decidió hablar sin filtros y puso fin a las especulaciones sobre su vida sentimental. La panelista de farándula reconoció que está saliendo con el hermano del ex Gran Hermano.

Daniela Aránguiz confirmó este miércoles su romance con José Manuel "Cuco" Cerda, hermano del ex chico reality Raimundo Cerda.

A través de Instagram, la panelista de televisión publicó una fotografía en la que aparece besando en la mejilla al ingeniero comercial de 28 años.

"Y se supo", escribió Aránguiz en la historia, sumando varios emojis cariñosos.

El romance de Daniela Aránguiz y Cuco Cerda

Más temprano, la exintegrante de Mekano había oficializado su relación amorosa con Cerda tras un tenso cruce en televisión con su expareja, Luis Mateucci.

Durante un programa de Canal 13, la mujer llamó por teléfono para encarar a Mateucci, incluso lo trató de "cafiche" y del "peor error de su vida".

"Es verdad que estoy saliendo con José y me encanta, estoy saliendo hace harto rato con él", declaró la exesposa de Jorge Valdivia.

Respecto a su romance con Cerda, afirmó que "lo estoy pasando increíble, tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida, una de ellas es que no es un cafiche como él. Me tiene aburrida, hasta cuándo, y ojalá que me pague la plata que me debe".

Hace unos días, la comunicadora ya había dado luces de una relación con Cuco. "Puedo tener la suerte de estar saliendo con un hombre mucho más joven que yo, y minísimo. Más adelante, si es que esto sigue, les contaré", dijo en una historia de Instagram.

Además, en una reciente publicación, el influencer le dejó un coqueto comentario: "Tanta curva y yo sin freno".

Revisa la foto acá: