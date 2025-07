“Mucho más joven que yo”: Daniela Aránguiz reveló detalles de su misterioso nuevo pretendiente - Chilevisión

Aunque de momento no ha revelado su identidad, la panelista de farándula publicó una serie de videos donde aseguró que está saliendo con un nuevo galán.

La panelista de farándula Daniela Aránguiz le habría dado una nueva oportunidad al amor y estaría viviendo un nuevo romance con un hombre, según ella misma, bastante menor que ella.

Tras su mediática relación con Jorge Valdivia y luego de Luis Mateucci, la comunicadora revelo su situación sentimental tras recibir críticas por publicar unas fotografías posando en bikini.

Sin embargo, no dejó pasar los cuestionamientos y ella misma grabó varios videos respondiendo a los internautas: "Caché unos comentarios súper heavy, y no heavy para mí, porque de verdad yo me siento en mi mejor momento".

Pese a ello, afirmó que "no me llega, al revés, me da mucha risa". "Lo que más me sorprende es que son mujeres las que te comentan: 'Oh, se te ve una guatita de embarazada', 'oh, qué van a decir los hijos'".

Quién sería el nuevo pretendiente de Daniela Aránguiz

Fue en eso cuando la panelista jugó al misterio y decidió lanzar una 'bombita'. "Mejor ni les cuento", afirmó, para luego confesar que está saliendo con un nuevo pretendiente.

"Incluso, puedo tener la suerte de estar saliendo con un hombre mucho más joven que yo, y minísimo. Más adelante, si es que esto sigue, les contaré", dijo en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que fue hace unas semanas cuando Daniela Aránguiz fue vinculada con José Manuel Cerda (29), hermano de Raimundo Cerda.

Si bien ella misma desmintió los rumores al asegurar que "con José no ha pasado nada, ni siquiera le he dado un beso", el influencer conocido como Cuco le dejó un coqueto mensaje hace unos días en una foto, el cual decía "tanta curva y yo sin freno".