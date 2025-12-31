 ¿Quién es la nueva pareja de Maly Jorquiera? Revelan que comediante habría encontrado el amor tras quiebre con Sergio Freire - Chilevisión
31/12/2025 11:41

¿Quién es la nueva pareja de Maly Jorquiera? Revelan que comediante habría encontrado el amor tras quiebre con Sergio Freire

Maly Jorquiera habría dejado atrás su relación con Sergio Freire y estaría conociendo a un empresario.

Antes de terminar el 2025, una noticia impactó la farándula nacional luego que revelaran que Maly Jorquiera tendría una nueva pareja tras el mediático quiebre con Sergio Freire por infidelidad de este último.

A pesar de que los comediantes ya no está juntos, si mantienen una cordial relación. Así lo demostró recientemente Jorquiera al compartir una foto familiar de ambos junto a su hijo en Navidad.

Sin embargo, la exintegrante del Club de la Comedia ya habría dejado atrás su relación amorosa con Freire y estaría conociendo a alguien, así lo reveló Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic.

¿Quién es la supuesta nueva pareja de Maly Jorquiera?

La periodista de espectáculos y panelista de Primer Plano indicó que la comediante está conociendo a un empresario.

"Me comentaron que Maly Jorquiera está rehaciendo su vida después de una relación bien dura", afirmó, donde agregó que se trataría de un gerente de una empresa conocida, completamente alejado del mundo de la televisión. 

 

