Sismo sacude a la región de Antofagasta: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

El temblor se registró a las 18:24 de este lunes en Antofagasta.

Un sismo sacudió a la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta, la tarde de este lunes.

De acuerdo Sismología de la U. de Chile, el temblor alcanzó de manera preliminar la magnitud de los 5,2.

Inicialmente se había señalado que su magnitud era de 4,9, pero esto fue ratificado a los minutos.

El mismo organismo indicó que el epicentro se produjo a 29,64 kilómetros al norte de Calama.

En la misma línea, precisas que tuvo una profundidad de 100,78 metros.