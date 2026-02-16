 Pudahuel la más afectada: Consulta acá por los cortes de luz de este martes 17 en la RM - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Sismo sacude al norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Chileno ganó recurso en Costa Rica: Le habían negado el ingreso por pasaporte con dibujos de su sobrina VIDEO | Incidentes en desalojo de Toma Santa Marta: Pobladores detenidos tras altercado con Carabineros Reportan fallecimiento de gendarme al interior de la Posta Central Hermanas de Mara Sedini revelan sus diferencias con la futura vocera: “Somos feministas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/02/2026 17:16

Pudahuel la más afectada: Consulta acá por los cortes de luz de este martes 17 en la RM

Las comunas afectadas son Recoleta, Providencia, Quinta Normal y Pudahuel.

Publicado por CHV Noticias

Enel, empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, informó que habrá cortes de luz en la región Metropolitana durante toda la jornada del martes 17 de febrero.

Según lo detallado en la plataforma, estos trabajos tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio, realizar mantenimientos y conectar a nuevos clientes de la compañía, lo que provocará interrupciones parciales en el suministro.

Las comunas afectadas son Recoleta, Providencia, Quinta Normal y Pudahuel.

Cortes de luz

Recoleta: Martes 17 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Martes 17 de febrero desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Quinta Normal: Martes 17 de febrero desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel: Martes 17 de febrero desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Pudahuel: Martes 17 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Martes 17 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

Eclipse Solar 2026: A qué hora es y dónde se verá el Anillo de Fuego este martes

Este martes se vivirá el primer fenómeno astronómico de febrero del 2026, el que será visible en distintos lugares del mundo, entre ellos algunas zonas de Chile.

16/02/2026

Investigan apuñalamiento en San Ramón: Hombre habría sido asesinado por expareja de su actual conviviente

Según la testigo del crimen, pareja de la víctima fatal, el sujeto llegó gritando y lanzando amenazas. Una vez entró al inmueble apuñaló al fallecido en más de 11 oportunidades.

16/02/2026

Vale Roth sorprendió al revelar quién será su bailarín en Fiebre de Baile: “Haremos una buena dupla”

La influencer conoció este lunes al bailarín profesional que la acompañará en sus coreografías. A través de Instagram, compartió imágenes junto al destacado artista.

16/02/2026

Hasta $150 mil por Bono de Término de Conflicto: Estos trabajadores pueden recibirlo

Tras finalizar su trámite, la Ley 21.806 fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero. Con ello, entró en vigencia la normativa que fija el reajuste de las remuneraciones para el sector público, además de aguinaldos y beneficios.

16/02/2026