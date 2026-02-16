Pudahuel la más afectada: Consulta acá por los cortes de luz de este martes 17 en la RM - Chilevisión

Las comunas afectadas son Recoleta, Providencia, Quinta Normal y Pudahuel.

Enel, empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central del país, informó que habrá cortes de luz en la región Metropolitana durante toda la jornada del martes 17 de febrero.

Según lo detallado en la plataforma, estos trabajos tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio, realizar mantenimientos y conectar a nuevos clientes de la compañía, lo que provocará interrupciones parciales en el suministro.

Las comunas afectadas son Recoleta, Providencia, Quinta Normal y Pudahuel.

Cortes de luz

Recoleta: Martes 17 de febrero desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: Martes 17 de febrero desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Quinta Normal: Martes 17 de febrero desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel: Martes 17 de febrero desde las 09:30 hasta las 13:30 horas.

Pudahuel: Martes 17 de febrero desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

