Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes - Chilevisión

Revisa a continuación cómo acceder a este beneficio y en qué fechas se hará el pago del Aporte Familiar Permanente.

A contar de este lunes 16 de febrero comenzará a efectuarse el pago del ex Bono Marzo 2026, beneficio destinado a las familias con menor porcentaje en el Registro Social de Hogares (RSH).

Con un nuevo monto que ascendió a $66.834 por carga familiar, esta auyda estatal anual es clave para los hogares para costear el inicio de clases y todo lo que conlleva la llegada de marzo.

Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente 2026

Ya que no es necesario postular a este beneficio, el pago de este es automáticamente para quienes, hasta el 31 de diciembre del 2025, hayan obtenido alguno de estos aportes:

Subsidio Familiar

Asignación Familiar o Maternal

Familias pertenecientes a programas como Chile Solidario

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar)

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Fechas de pago del ex Bono Marzo

Tras el pago de este lunes, destinado a quienes reciben pagos por el Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 14 y 28 de febrero, existen otras dos fechas de pago, estas son:

Desde el 2 de marzo

Se paga a quienes, entre el 2 y el 13 de marzo, reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.

Desde el 16 de marzo

Se paga a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

Si perteneces a este último grupo, debes consultar la fecha y forma de pago desde el 16 de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento.