 Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes - Chilevisión
Minuto a minuto
Hospital El Carmen condena agresiones de sus guardias: Golpeaban y arrastraban a personas en situación calle Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central Reportan nuevo sismo en la región de Coquimbo: Revisa la magnitud y zona afectada Investigan posible homicidio con arma blanca a persona en situación de calle en Macul
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/02/2026 12:55

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Revisa a continuación cómo acceder a este beneficio y en qué fechas se hará el pago del Aporte Familiar Permanente.

Publicado por Josefina Vera

A contar de este lunes 16 de febrero comenzará a efectuarse el pago del ex Bono Marzo 2026, beneficio destinado a las familias con menor porcentaje en el Registro Social de Hogares (RSH).

Con un nuevo monto que ascendió a $66.834 por carga familiar, esta auyda estatal anual es clave para los hogares para costear el inicio de clases y todo lo que conlleva la llegada de marzo.

Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente 2026

Ya que no es necesario postular a este beneficio, el pago de este es automáticamente para quienes, hasta el 31 de diciembre del 2025, hayan obtenido alguno de estos aportes:

  • Subsidio Familiar
  • Asignación Familiar o Maternal
  • Familias pertenecientes a programas como Chile Solidario
  • Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar)

Fechas de pago del ex Bono Marzo

Tras el pago de este lunes, destinado a quienes reciben pagos por el Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 14 y 28 de febrero, existen otras dos fechas de pago, estas son:

    • Desde el 2 de marzo

    Se paga a quienes, entre el 2 y el 13 de marzo, reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.

    • Desde el 16 de marzo

    Se paga a quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

    Si perteneces a este último grupo, debes consultar la fecha y forma de pago desde el 16 de marzo en www.aportefamiliar.cl, ingresando tu RUN y fecha de nacimiento.

    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    ¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

    Lo último

    Lo más visto

    Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

    Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

    13/02/2026

    “¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

    El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

    13/02/2026

    ¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

    Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

    13/02/2026

    Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

    Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

    13/02/2026