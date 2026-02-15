 Vanesa Borghi revela cómo lo hace con dos bebés en casa: "Voy a necesitar ayuda" - Chilevisión
15/02/2026 12:02

Vanesa Borghi revela cómo lo hace con dos bebés en casa: "Voy a necesitar ayuda"

La argentina agradeció el apoyo de su marido en este periodo de adaptación con sus dos hijos.

Publicado por Josefina Vera

Hace solo unos días que Vanesa Borghi se convirtió en madre por segunda vez de su hija Alma, sin embargo, la modelo tiene en casa a su hijo mayor, Teo, de 1 año y medio.

Ent este contexto, la madre confesó cómo lo hará para estar con dos bebés en su hogar ahora que ya ha sido dada de alta de la clínica.

Vane Borghi y la crianza de dos bebés

"Es un desafío enorme. Siento que tengo dos bebés", partió contando  la modelo a Las Últimas Noticias sobre esta nueva etapa de su vida.

"Alma ahora solo necesita pechuga y dormir, pero Teo es intenso, curioso, quiere explorar todo el tiempo. Para mí es clave no hacer que él se sienta desplazado. Intento seguir dándole la misma atención, el mismo cariño", agregó.

Sin embargo, Borghi está clara que es una tarea difícil la que tiene por delante. "Obviamente voy a necesitar ayuda algunos dias, es lógico pero lo estamos haciendo con mucha organización y mucho amor".

Sobre esto último, recalcó la importancia de su esposo en este momento. "Carlitos está super presente y eso ayuda muchísimo. Vamos día a día", cerró.

