Hasta 37 grados: Anuncian Alerta de Temperaturas Extremas para tres regiones, incluida la RM, durante los próximos días - Chilevisión

Revisa a continuación los sectores en los que más calor hará esta semana.
La tercera semana de febrero llegará con Alerta por Temperaturas Extremas, según informó la Dirección Meteorológica de Chile.
Específicamente durante la jornada del martes 17 los termómetros llegarán hasta los 37° grados en algunos sectores, siendo las regiones de región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana las más afectadas.
Según indica la entidad, estas serán las condiciones climáticas para tres regiones de la zona norte y centro del país durante el martes 17.
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana