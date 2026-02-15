 Hasta 37 grados: Anuncian Alerta de Temperaturas Extremas para tres regiones, incluida la RM, durante los próximos días - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan nuevo sismo en la región de Coquimbo: Revisa la magnitud y zona afectada Investigan posible homicidio con arma blanca a persona en situación de calle en Macul Alerta Roja en Vichuquén: 3 viviendas y más de 200 hectáreas han sido consumidas por las llamas Incendio forestal en Melipilla dejó más de 30 hectáreas consumidas y tres casas afectadas El motor se desprendió del auto: Conductor ebrio protagoniza violento accidente en centro de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/02/2026 09:55

Hasta 37 grados: Anuncian Alerta de Temperaturas Extremas para tres regiones, incluida la RM, durante los próximos días

Revisa a continuación los sectores en los que más calor hará esta semana.

Publicado por Josefina Vera

La tercera semana de febrero llegará con Alerta por Temperaturas Extremas, según informó la Dirección Meteorológica de Chile.

Específicamente durante la jornada del martes 17 los termómetros llegarán hasta los 37° grados en algunos sectores, siendo las regiones de región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana las más afectadas.

El Tiempo para los próximos días

Según indica la entidad, estas serán las condiciones climáticas para tres regiones de la zona norte y centro del país durante el martes 17.

Región de Coquimbo

  • Cordillera costa: Temperatura máxima entre 33°-35°.
  • Precordillera y valles precordilleranos: Temperatura máxima entre 33°-35°.

Región de Valparaíso

  • Litoral: Temperatura máxima entre 28°-30°.
  • Cordillera Costa: Temperatura máxima entre 35°-37°.

Región Metropolitana

  • Cordillera Costa: Temperatura máxima entre 33°-35°.
  • Valle: Temperatura máxima entre 34°-36°.
  • Precordillera: Temperatura máxima entre 34°-36°.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Lo último

Lo más visto

Bono Marzo 2026: Revisa fechas de pago y cómo recibir los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Este beneficio estatal entrega un monto por carga familiar o por familia, según corresponda, y no requiere postulación. ¿Quiénes son los beneficiarios y cuándo se pagará? Conoce todos los detalles acá.

13/02/2026

“¡Vamos con todo, Valentino!”: Joaquín Méndez anunció el nacimiento de su hijo con tierna fotos

El influencer se convirtió en padre por primera vez y compartió detalles de su especial momento con sus seguidores de redes sociales, presentando al pequeño Valentino.

13/02/2026

¿Cómo funcionará la Ley de Plásticos en 2026? Hoy entró en vigencia una nueva etapa

Este viernes se cumplió un nuevo hito de la Ley de Plásticos de un Solo Uso. La legislación que fue promulgada en 2021 tiene establecido un calendario escalonado de entrada en vigencia. ¿Qué cambia? Acá te contamos.

13/02/2026

Amplio prontuario: Quién es el presunto autor del asesinato del profesor jubilado en El Bosque

Carabineros detuvo este jueves al posible autor del homicidio de un profesor de 75 años en El Bosque. Quedó en prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad

13/02/2026