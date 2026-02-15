Hasta 37 grados: Anuncian Alerta de Temperaturas Extremas para tres regiones, incluida la RM, durante los próximos días - Chilevisión

Revisa a continuación los sectores en los que más calor hará esta semana.

La tercera semana de febrero llegará con Alerta por Temperaturas Extremas, según informó la Dirección Meteorológica de Chile.

Específicamente durante la jornada del martes 17 los termómetros llegarán hasta los 37° grados en algunos sectores, siendo las regiones de región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana las más afectadas.

El Tiempo para los próximos días

Según indica la entidad, estas serán las condiciones climáticas para tres regiones de la zona norte y centro del país durante el martes 17.

Región de Coquimbo

Cordillera costa : Temperatura máxima entre 33°-35°.

: Temperatura máxima entre 33°-35°. Precordillera y valles precordilleranos: Temperatura máxima entre 33°-35°.

Región de Valparaíso

Litoral : Temperatura máxima entre 28°-30°.

: Temperatura máxima entre 28°-30°. Cordillera Costa: Temperatura máxima entre 35°-37°.

Región Metropolitana