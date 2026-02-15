Yamila Reyna reacciona a dichos de Américo en show: “Hay que ser demasiado imbécil...“ - Chilevisión

La comediante no tuvo pelos en la lengua para responder al mensaje del cantante previo a su show en Palmilla.

Yamila Reyna no se intimida con nada, y tras la declaración de Américo de este viernes, sobre el fin de su relación, la comediante lanzó una dura frase a través de redes sociales.

Una publicación en redes sociales citando al escritor uruguayo, Mario Benedetti, desató una ola de reacciones ya que fue posterior a las palabras del cantante en su show en la región de O'Higgins.

La reacción de Yamila a dichos de Américo

Pidiendo respeto hacia la argentina "por una historia preciosa de la cual todos fueron testigos, una historia que fue real", el artista empezó su show en Palmilla.

Sin embargo, horas después Yamila Reyna publicó en historias de Instagram una cita de Mario Beneditti a modo de respuesta:

"Hay que ser demasiado imbécil para destruir a la única persona que se atrevió a querer tu desastre".

Cabe señalar que este domingo Yamila estará en Primer Plano hablando sobre el polémico quiebre con el cantante y la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en su contra.