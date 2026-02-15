 Investigan posible homicidio con arma blanca a persona en situación de calle en Macul - Chilevisión
Minuto a minuto
Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar sectores de Vichuquén por incendio forestal A 30 años del crimen: Decretan nueva sentencia contra Hugo Bustamante por homicidio de madre e hijo Hospital El Carmen condena agresiones de sus guardias: Golpeaban y arrastraban a personas en situación calle Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
15/02/2026 10:10

Investigan posible homicidio con arma blanca a persona en situación de calle en Macul

El hecho habría ocurrido en el sector de la Rotonda Rodrigo de Araya, donde en horas de la mañana vecinos reportaron el hallazgo de un cuerpo en la vía pública.

Publicado por CHV Noticias

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan un homicidio ocurrido en la comuna de Macul.

Los primeros antecedentes que entregaron las autoridades es que se trataría de un crimen con arma blanca.

Vecinos del sector alertaron a la policía a eso de las 7:30 de la madrugada, luego de transitar por la Rotonda Rodrigo de Araya.

De manera preliminar, se informó que la víctima correspondería a una persona de sexo masculino que viviría en situación de calle

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las indagatorias para establecer la dinámica de los hechos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comienza pago del ex Bono Marzo: Quiénes recibirán los $66.834 este lunes

Lo último

Lo más visto

Yamila Reyna reacciona a dichos de Américo en show: “Hay que ser demasiado imbécil...“

La comediante no tuvo pelos en la lengua para responder al mensaje del cantante previo a su show en Palmilla.

15/02/2026

Fatal volcamiento en la Ruta 68 deja un fallecido y cuatro lesionados: Uno sería menor de edad

Desde la Autopista Santiago-Valparaíso notificaron que la pista derecha en dirección a la ciudad puerto se encuentra restringida mientras trabaja personal de emergencia.

15/02/2026

Evacúan a residentes: 10 compañías de bomberos combaten grave incendio que afecta a edificio en Estación Central

Hasta el momento no se reportan víctimas y el perímetro del inmueble se encuentra cerrado.

15/02/2026

El motor se desprendió del auto: Conductor ebrio protagoniza violento accidente en centro de Santiago

Dos personas resultaron heridas producto de la fuerza del choque y fueron trasladadas a la posta central.

15/02/2026
Publicidad