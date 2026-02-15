Investigan posible homicidio con arma blanca a persona en situación de calle en Macul - Chilevisión

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) indagan un homicidio ocurrido en la comuna de Macul.

Los primeros antecedentes que entregaron las autoridades es que se trataría de un crimen con arma blanca.

Vecinos del sector alertaron a la policía a eso de las 7:30 de la madrugada, luego de transitar por la Rotonda Rodrigo de Araya.

De manera preliminar, se informó que la víctima correspondería a una persona de sexo masculino que viviría en situación de calle.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las indagatorias para establecer la dinámica de los hechos.