Calendario escolar 2026: Conoce las fechas de inicio de clases en todas las regiones del país - Chilevisión

29/01/2026 10:54

Calendario escolar 2026: Conoce las fechas de inicio de clases en todas las regiones del país

El Mineduc ha confirmado las fechas oficiales de inicio y término de las clases a lo largo de todo Chile y además ha considerado los días estimados para las vacaciones de invierno.

Publicado por Lisette Pérez

El Ministerio de Educación ha oficializado el calendario escolar 2026 con el detalle de las fechas de inicio de clases, ingreso de estudiante, receso de invierno y término de clases en todas las regiones del país.

Este calendario toma en cuenta las particularidades de cada región y está diseñado para proteger la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes que forman parte del sistema escolar.

¿Cuándo iniciarán las clases? 

El ingreso de las y los estudiantes para todo el país corresponde a todos los niveles será el miércoles 4 de marzo.

Bajo esta misma línea, el año escolar comenzará el lunes 2 de marzo, día que ingresarán los docentes para planificar el año el inicio de clases

El término del año escolar en la mayoría de las regiones del país será entre el 4 y 18 de diciembre, según la jornada escolar correspondiente. 

Vacaciones de invierno: Diferenciadas por región

Desde la región de Antofagasta hasta Los Ríos se ha establecido el calendario de las vacaciones de invierno:

  • Comenzarán el lunes 22 de junio
  • Finalizará el viernes 3 de julio
  • Regreso a clases de los alumnos será el lunes 6 de julio

Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá tendrán sus vacaciones en los siguientes días:

  • Comenzarán el lunes 13 de julio
  • Finalizarán el viernes 24 de julio
  • Regreso a clases de los alumenos será el lunes 20 de julio

Por otro lado, la región de Los Lagos establece sus vacaciones de invierno de la siguiente manera:

  • Comenzarán el lunes 6 de julio
  • Finalizarán el viernes 17 de julio
  • Regreso a clases de los alumnos será el lunes 20 de julio

Finalmente, las regiones de Aysén y Magallanes estiman un receso de tres semanas, debido a las condiciones climáticas y territoriales:

  • Comenzarán el lunes 29 de junio
  • Finalizarán el viernes 17 de julio
  • Regreso a clases de los alumnos será el lunes 20 de julio
