¡De Travis a Katteyes! Festival REC 2026 reveló lineup y apuesta por foco solidario tras incendios - Chilevisión

Travis, Cuarteto de Nos, Los Jaivas, Katteyes, León Gieco y Gondwana son algunos de los artistas que formarán parte del festival musical gratuito más grande del país.

Este jueves, el Festival REC de Concepción reveló el esperado lineup para su edición 2026, a realizarse el 28 y 29 de marzo.

En esta nueva versión, el evento tendrá un foco solidario por los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío.

Desde esta semana, el festival se ha sumado a la campaña de ayuda a los voluntarios de bomberos que perdieron sus viviendas en los incendios, invitando a la comunidad a hacer aportes a la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Más de 40 nombres conforman el lineup de REC 2026

El Festival REC 2026 contará con la participación de 45 bandas y solistas, abordando una gran selección de diversidad musical.

Destacan nombres internacionales como la renombrada banda escocesa Travis, los uruguayos Cuarteto de Nos; y el argentino León Gieco, ícono del folclor y el rock trasandino.

El gran encuentro musical del país tendrá nombres nacionales como Los Jaivas, Gondwana, De Saloon, Los Tetas, Claudio Valenzuela, Katteyes, Supernova, Tronic, Kudai, Niebla Niebla, Titae 4 Funk y Nico Ruiz.

Además, hará historia al contar con la mayor presencia regional de sus 11 versiones.

Revisa el lineup acá: