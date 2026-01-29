“Nadie lo pescó”: Teatral caída de hombre durante control policial se hizo viral en Antofagasta - Chilevisión

A través de redes sociales las personas se burlaron de la situación, ya que ni siquiera el carabinero presente se alertó por su caída.

Este jueves se produjo una particular situación luego de que un hombre se lanzara por unas escaleras en pleno control de Carabineros en el Aeropuerto Andrés Sabella, en Antofagasta.

El momento quedó registrado por personas que se encontraban en el lugar y rápidamente se volvió viral ante la peculiar caída.

¿Qué se sabe sobre el sujeto que se tiró por las escaleras?

De acuerdo con Radio Antofagasta Online, este hombre habría estado teniendo un altercado con un funcionario de Carabineros, momento en que el uniformado lo aleja de sus pertenencias para revisarlas.

Sin embargo, en vez de quedarse ahí, el sujeto empezó a rodar por las escaleras hasta el primer piso, golpeándose intencionalmente la cabeza contra el suelo.

Mientras tanto, el carabinero y un guardia del aeropuerto bajaron detrás de él para luego levantarlo del suelo.

"Sacado de película india", "yo cayendo en tus mentiras" y "lo mejor es que nadie lo pescó", son algunos de los comentarios de redes sociales.

Hasta el momento, personal policial no se ha referido a lo ocurrido, por lo que se desconoce el motivo de la discución.