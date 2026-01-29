 “Nadie lo pescó”: Teatral caída de hombre durante control policial se hizo viral en Antofagasta - Chilevisión
Minuto a minuto
Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 13:13

“Nadie lo pescó”: Teatral caída de hombre durante control policial se hizo viral en Antofagasta

A través de redes sociales las personas se burlaron de la situación, ya que ni siquiera el carabinero presente se alertó por su caída.

Publicado por Josefina Vera

Este jueves se produjo una particular situación luego de que un hombre se lanzara por unas escaleras en pleno control de Carabineros en el Aeropuerto Andrés Sabella, en Antofagasta.

El momento quedó registrado por personas que se encontraban en el lugar y rápidamente se volvió viral ante la peculiar caída.

¿Qué se sabe sobre el sujeto que se tiró por las escaleras?

De acuerdo con Radio Antofagasta Online, este hombre habría estado teniendo un altercado con un funcionario de Carabineros, momento en que el uniformado lo aleja de sus pertenencias para revisarlas.

Sin embargo, en vez de quedarse ahí, el sujeto empezó a rodar por las escaleras hasta el primer piso, golpeándose intencionalmente la cabeza contra el suelo.

Mientras tanto, el carabinero y un guardia del aeropuerto bajaron detrás de él para luego levantarlo del suelo.

"Sacado de película india", "yo cayendo en tus mentiras" y "lo mejor es que nadie lo pescó", son algunos de los comentarios de redes sociales.

Hasta el momento, personal policial no se ha referido a lo ocurrido, por lo que se desconoce el motivo de la discución.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ayuda al bolsillo: Estos son los tres aportes económicos que cesantes pueden recibir en febrero 2026

Lo último

Lo más visto

Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika

Además de reforzar el protocolo de vigilancia e intensificar los controles, se entregaron recomendaciones a la población.

29/01/2026

Nuevos hallazgos en casa de Julia Chuñil: Encuentran cerámica irregular y habría evidencia biológica en bodega

En estos momentos policías y Fiscalía trabajan en la vivienda y bodegas de la casa, tras un año desaparecida y donde hay cuatro imputados, tres de ellos hijos de la adulta mayor.

29/01/2026

Por tormentas eléctricas: 10 comunas de la Región Metropolitana están bajo Alerta Temprana Preventiva

De acuerdo al organismo, el fenómeno comenzará el sábado 31 de enero y finalizará el mismo día.

29/01/2026

Comienza en pocas horas: Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de la región Metropolitana

Las interrupciones serán por trabajos programados en terreno y se extenderán por gran parte de la jornada de este viernes 30 de enero.

29/01/2026