“Ha tenido que hacer cargo de todo”: Revelan reacción de Ludmila Ksenofontova tras confesión de Ballero - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez desclasificó que la patinadora rusa estaría muy molesta por el actuar del ex chico reality y el escenario económico que enfrenta.

El mediático quiebre matrimonial de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova sumó nuevos antecedentes sobre una presunta molestia que habría expresado la patinadora a su círculo cercano.

Cecilia Gutiérrez dio a conocer que la artista rusa no estaría del todo contenta por una actitud que mantendría el exchico reality, pese a arrastrar problemas económicos.

“Me contaron que producto de lo que yo dije en Plan Perfecto de que él se quedó sin trabajo hace poco, Ludmila estaba como súper molesta”, contó en su podcast Bombastic.

Revelan enojo de Ludmila por actuar de Ballero

La panelista de Primer Plano aseguró que el origen del malestar de Ludmila sería “porque últimamente ella ha tenido que hacerse cargo de los hijos porque él estaba con problemas económicos”.

“Ella se ha tenido que hacer cargo de todo, pero le molestaba un poco que, en cierta medida, él en muchas cosas seguía manteniendo el estándar de vida”, agregó.

En esa línea, Gutiérrez contó que Ballero mantiene una “camioneta de alta gama y ella llevaba a los hijos en micro al colegio”.

“En muchas cosas no cambiaba su estilo de vida a pesar del tema económico”, detalló.