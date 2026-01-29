Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto - Chilevisión

El insecto conocido en Sudamérica principalmente como vector zoonótico, es decir, que transmite enfermedades de animales hacia humanos.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó durante la tarde de este jueves que el mosquito hallado en el Aeropuerto de Santiago corresponde a un Aedes aegypti.

Inicialmente, la institución informó de la "sospecha de hallazgo" del ejemplar en el terminal aéreo. Por ese motivo, fue enviado hasta las autoridades para la confirmación.

Con el pasar de las horas, el Instituto de Salud Pública (ISP) determinó la presencia del Aedes aegypti e instruyó un refuerzo en el protocolo de vigilancia y control.

CONFIRMADO: ISP determinó la presencia de un Aedes aegypti en bodegas del Aeropuerto AMB.

El Seremi (s) y la jefa de emergencias sanitarias Minsal, informan refuerzo del protocolo de vigilancia y control para proteger.

Cómo identificar al mosquito Aedes aegypti

El Aedes aegypti es un mosquito conocido en Sudamérica principalmente como vector zoonótico, es decir, que transmite enfermedades de animales hacia humanos. Entre ellas, se destacan el zika, el dengue y la chikungunya.

De acuerdo a un instructivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Aedes aegypti es identificable a partir de algunas características físicas, estas son:

Es de color negro.

Tiene anillos blancos en las patas.

en las patas. Cuenta con un dibujo en forma de lira en el dorso del tórax y el abdomen.

en el dorso del tórax y el abdomen. Mide entre 5 y 10 milímetros.

En lo que respecta a su comportamiento, pica principalmente temprano por la mañana o en el atardecer y vive dentro o en los alrededores de las casas.

¿Cómo se reproduce el Aedes aegypti?

El mosquito necesita sangre para reproducirse, la que succiona cada tres o cuatro días. No obstante, hay ocasiones en que puede ser con mayor frecuencia.

Al poco tiempo de picar, ponen sus huevos en las paredes internas de cualquier recipiente cercano con agua limpia estancada. El ciclo natural comprende un desarrollo de huevo, para dar paso a una larva, a una pupa y finalmente a un adulto entre 7 y 10 días.

Finalmente, un mosquito adulto puede vivir entre 4 y 6 semanas.

Así evitas la aparición del mosquito Aedes aegypti

De acuerdo a un instructivo de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, existe un listado de indicaciones para evitar la aparición del Aedes aegypti, mosquito que transmite enfermedades como el dengue, zika y chikungunya: