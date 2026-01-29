 Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto - Chilevisión
Minuto a minuto
Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto Ahora | Minsal confirma hallazgo de mosquito Aedes aegypti en Santiago: Trasmite dengue, fiebre amarilla y zika Joven músico de Lirquén pide ayuda tras perder sus intrumentos en iglesia que se quemó en incendio forestal Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/01/2026 18:18

Hasta 10mm y con patrones blancos: Así puedes identificar al Aedes aegypti, mosquito hallado en el Aeropuerto

El insecto conocido en Sudamérica principalmente como vector zoonótico, es decir, que transmite enfermedades de animales hacia humanos.

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó durante la tarde de este jueves que el mosquito hallado en el Aeropuerto de Santiago corresponde a un Aedes aegypti.

Inicialmente, la institución informó de la "sospecha de hallazgo" del ejemplar en el terminal aéreo. Por ese motivo, fue enviado hasta las autoridades para la confirmación.

Con el pasar de las horas, el Instituto de Salud Pública (ISP) determinó la presencia del Aedes aegypti e instruyó un refuerzo en el protocolo de vigilancia y control.

Cómo identificar al mosquito Aedes aegypti

El Aedes aegypti es un mosquito conocido en Sudamérica principalmente como vector zoonótico, es decir, que transmite enfermedades de animales hacia humanos. Entre ellas, se destacan el zika, el dengue y la chikungunya.

De acuerdo a un instructivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Aedes aegypti es identificable a partir de algunas características físicas, estas son:

  • Es de color negro.
  • Tiene anillos blancos en las patas.
  • Cuenta con un dibujo en forma de lira en el dorso del tórax y el abdomen.
  • Mide entre 5 y 10 milímetros.

En lo que respecta a su comportamiento, pica principalmente temprano por la mañana o en el atardecer y vive dentro o en los alrededores de las casas.

¿Cómo se reproduce el Aedes aegypti?

El mosquito necesita sangre para reproducirse, la que succiona cada tres o cuatro días. No obstante, hay ocasiones en que puede ser con mayor frecuencia. 

Al poco tiempo de picar, ponen sus huevos en las paredes internas de cualquier recipiente cercano con agua limpia estancada. El ciclo natural comprende un desarrollo de huevo, para dar paso a una larva, a una pupa y finalmente a un adulto entre 7 y 10 días.

Finalmente, un mosquito adulto puede vivir entre 4 y 6 semanas.

Así evitas la aparición del mosquito Aedes aegypti

De acuerdo a un instructivo de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, existe un listado de indicaciones para evitar la aparición del Aedes aegypti, mosquito que transmite enfermedades como el dengue, zika y chikungunya:

  • Vacía y da vuelta recipientes: Baldes, maceteros y juguetes que acumulen agua.
  • Tapa depósitos de agua: Estanques, tambores y contenedores.
  • Elimina cachueros: Botellas, plásticos y neumáticos en desuso.
  • Cambia el agua: Floreros y bebedores de mascotas cada 48 años.
  • Destapa canaletas: Evita que queden charcos de agua.

 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Lo último

Lo más visto

No solo testimonios: Las nuevas pruebas que complicarían a hijo de Julia Chuñil

El periodista Sergio Jara mostró en Contigo en la Mañana pasajes inéditos de la carpeta investigativa del caso. Dos imágenes obtenidas por Fiscalía probarían incongruencias en el relato de Javier Troncoso Chuñil.

29/01/2026

“Tanta maldad, tan macabro”: Crimen de adolescente a manos de expareja conmociona a Argentina

El joven de 15 años fue encontrado sin vida con 23 puñaladas en su cuerpo, luego de viajar a un encuentro con su expareja, quien es la principal sospechosa del crimen con tan solo 16 años.

29/01/2026

“Son procesos de choreza”: La última publicación de La Jenny antes de ser capturada por estafa a actriz

Jenny Ramos mostraba en redes sociales los detalles de su vida y los lujos que tenía gracias a los ilícitos que cometía la banda que lideraba. Fue detenida por la estafa a Amparo Noguera.

29/01/2026

Inició pago de beneficios de reforma de pensiones y nuevo monto de la PGU: Revisa si lo obtienes

Además del monto reajustado de las pensiones, puedes conocer si recibirás el Beneficio por Años Cotizados y, si eres mujer, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida.

29/01/2026