Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia - Chilevisión

Las autoridades hicieron un llamado a reprogramar viajes hacia Bolivia producto del corte de la carretera.

Este jueves, se dio a conocer el cierre de la ruta internacional 11-CH, la cual une a Chile con Bolivia a la altura del kilometro 135.

Esto se debió a un gran socavón producto de las intensas lluvias que han afectado a dicha zona y las autoridades hicieron un llamado a reprogramar viajes hacia la cordillera y Bolivia.

Además, se agregó que actualmente se trabaja y ocupan todos los recursos para poder recuperar la vía en el menor tiempo posible.

Video del socavón en Arica

Video: Arica es Bacán