Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia - Chilevisión

29/01/2026 16:42

Gran socavón producto de las lluvias obliga al cierre de ruta internacional que une a Arica con Bolivia

Las autoridades hicieron un llamado a reprogramar viajes hacia Bolivia producto del corte de la carretera.

Este jueves, se dio a conocer el cierre de la ruta internacional 11-CH, la cual une a Chile con Bolivia a la altura del kilometro 135

Esto se debió a un gran socavón producto de las intensas lluvias que han afectado a dicha zona y las autoridades hicieron un llamado a reprogramar viajes hacia la cordillera y Bolivia.

Además, se agregó que actualmente se trabaja y ocupan todos los recursos para poder recuperar la vía en el menor tiempo posible. 

Video del socavón en Arica

Video: Arica es Bacán 

