Martín de los Santos volverá a Chile: Corte Suprema de Brasil autorizó su extradición - Chilevisión

El hombre de 32 años, acusado de agresión, fue detenido y recluido en la cárcel Ahmenon Lemos Dantas, en Cuiabá.

La Corte Suprema de Brasil autorizó la extradición de Martín de los Santos, el chileno imputado por propinar una golpiza a un conserje de 70 años en Vitacura, en la Región Metropolitana.

El máximo tribunal de ese país acogió la solicitud hecha por el Gobierno de Chile, lo que significará un nuevo paso en la causa contra el individuo de 32 años acusado de lesiones leves y graves, así como amenazas.

Caso Martín de los Santos

Cabe recordar que el hecho ocurrió a mediados de 2025 y generó mucha atención en nuestro país.

Un hombre, identificado como Guillermo Oyarzún, fue víctima de una golpiza mientras trabajaba como conserje en Vitacura la noche del 17 de mayo. De los Santos fue acusado como el presunto autor tras las fracturas y lesiones.

Tras eso, el sujeto huyó a Brasil, donde tras varios días fue detenido por la Policía Federal y recluido en el Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas.

La última información conocida del hombre de 32 años fue revelada por el equipo de Reportajes de CHV Noticias, que mostró, en agosto pasado, una fotografía del imputado al interior del recinto penal.

En desarrollo...