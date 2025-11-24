Esta es la razón por la que ordenaron levantar secreto bancario en cuenta de Martín de Los Santos - Chilevisión

El 4º Juzgado de Garantía de Santiago ordenó levantar el secreto bancario de una de sus empresas tras una querella presentada por un antiguo amigo del imputado.

El 4° Juzgado de Garantía aceptó una solicitud del fiscal José Ignacio Reyes Klenner para acceder al secreto bancario de una cuenta del Banco Santander perteneciente a una empresa que representa Martín de los Santos Lehmann, actualmente en prisión preventiva.

Se trata de una acción judicial que responde a una querella por estafa presentada por José Tomás Cabrera Barros, quien acusa al sujeto de engañarlo con un supuesto emprendimiento de cabañas en Pichilemu.

Se trata de la Sociedad Inmobiliaria Lobos Viejos II SpA, mediante la cual De los Santos afirmó a su entonces amigo que construiría pequeñas cabañas en una parcela que previamnete le había comprado, según informó Radio Bío-Bío.

Cabrera creyó al imputado por la agresión a un conserje y firmó un acuerdo informal que incluía el pago de 7 millones de pesos. De acuerdo con el medio, primero transfirió $500 mil y luego el resto del dinero para financiar los materiales.

Sin embargo, a fines de mayo el querellante afirmó que la comunicación se volvió intermitente y que el empresario negaba entregar respuestas sobre el avance el proyecto. De hecho, un exsocio aseguró que no había nada concreto ni acordado sobre la construcción.}

La teoría que explicaría la presunta estafa

La teoría es que De los Santos habría utilizado el dinero solicitado para huir a Brasil, país donde se encuentra cumpliendo la medida cautelar a la espera de su extradición a CHile.

“El objetivo de la presente solicitud es tomar conocimiento acerca de las transferencias recibidas por la empresa del imputado y el posterior destino de estos, para conducir las diligencias investigativas con el fin de establecer la comisión del delito denunciado”, indicó el fiscal.

Ahora, tras la resolución de la jueza de garantía del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, el Gerente General del Banco Santander deberá remitir los movimientos de dicha cuenta desde el 15 al 31 de mayo de 2025