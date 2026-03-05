Los Tres estrenan Cantar y Amar, el primer adelanto de su esperado regreso discográfico tras 26 años - Chilevisión

La canción es el adelanto de XCLNT”, el regreso discográfico con canciones inéditas de la formación original de Los Tres, de la mano de Universal Music Chile.

Los Tres publicaron este jueves su nuevo sencillo Cantar y Amar, primer adelanto de XCLNT, el disco que marca su regreso discográfico tras 26 años sin editar un álbum de estudio con la formación original.

Con la cuidada producción que los ha caracterizado a lo largo de su trayectoria, la canción reúne la energía rockera y las melodías que definen su indistinguible sonido, que se ha "transformado en el sonido del rock chileno", dice el comunicado de prensa.

El single, agregan, actúa como puente entre lo que fueron y lo que siguen siendo, incorporando "matices contemporáneos que conectan con nuevas audiencias y emocionará a todas las generaciones de fans" que han acompañado su carrera.

El disco fue grabado en el emblemático estudio Abbey Road en 2025 y nace después de la reunión de la formación original, anunciada en octubre de 2023 y seguida por una gira nacional y por México.

Nuevo disco de Los Tres será estrenado en abril

Cantar y amar fue estrenada con un videoclip desarrollado junto al prestigioso estudio Punkrobot, ganadores del primer Oscar para el país, con el corto Historia de un Oso.

Bajo la dirección y producción de Pato Escala y Nj López, la pieza audiovisual ofrece un viaje nostálgico por la historia del grupo, integrando referencias a sus videoclips más icónicos.

XCLNT, en tanto, es el regreso discográfico con canciones inéditas de la formación original de Los Tres, de la mano de Universal Music Chile. Su lanzamiento está programado para el próximo 10 de abril de 2026.