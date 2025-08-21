EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil - Chilevisión

Un reportaje de CHV Noticias ahondó en el presente del empresario chileno en la cárcel brasileña Ahmenon Lemon Dantas. Además, tuvo acceso a una fotografía inédita del imputado en el recinto penal.

Entre los estrechos y húmedos pasillos del Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas se encuentra encerrado Martín de los Santos, el empresario chileno que golpeó brutalmente a un conserje y que fue capturado en Brasil tras darse a la fuga.

Si hace unos meses se movía entre Pichilemu y los barrios acomodados de Santiago, ahora está encerrado en una celda 23 horas al día junto a una cama de cemento, un colchón delgado y una frazada que se impregna de humedad bajo los 37° que azota a la ciudad.

Los días de Martín de Los Santos en cárcel de Brasil

"Martín de los Santos está aislado pero los brasileños, al ser (el chileno) un detenido 'gringo', pueden matarlo", advirtió el corresponsal Diogo de Souza a Reportajes de CHV Noticias.

En las cárceles brasileñas la palabra "gringo" no tiene matices. Es cualquier extranjero, sin importar de donde venga. Y ser etiquetado así significa quedar automáticamente en la mira. Para muchos internos un "gringo" es un intruso, alguien vulnerable y sin redes de protección.

"Martín de los Santos también tiene un temperamento muy inestable. Los policías penales por eso también entendieron que Martín tenía que quedar aislado, y así está", añadió Souza.

Entre el silencio, los libros que ha pedido y la única visita que ha recibido todo este tiempo, De Los Santos pasa sus días rodeado de los otros internos. Ellos ya saben quién es, según confirma un agente. Saben que viene de Chile y que golpeó brutalmente a un adulto mayor.

Más de un mes ha pasado a la espera de su extradición. "Martín estaba muy inestable, él gritó pidiendo ayuda en la celda: 'socorro, yo soy abogado, tengo derechos humanos'. Después habló con una psicóloga y una asistente social, y después estuvo más tranquilo".

El complejo penitenciario fue inaugurado en 2020 como símbolo de la modernidad carcelaria, aunque a los pocos años acumuló un historial de fugos, episodios violentos y un rápido hacinamiento.

Martín de Los Santos en cárcel de Brasil

Chileno está a la espera de su extradición

Según este agente penitenciario, Martín de los Santos no recibió medicación pero sí fue aislado por su propia seguridad. Sus días transcurren entre los días que ha solicitado, mientras lidia con el calor extremo que alcanza la ciudad.

"Su rutina es solitaria. Ha recibido una sola visita que fue de su amigo abogado. Su defensa está siendo trabajada por la Defensoría Pública de La Union de Brasil. Pero información que recibí es que un amigo abogado le lleva ropa a Martín y cigarrillos", dijo el periodista

Mientras permanece detenido a la espera de un juicio, en Chile aseguran que ya finalizaron los trámites formales para su extradición. Según la Fiscalía Nacional, por ahora Chile no puede avanzar más y debe esperar que Brasil inicie su proceso de extradición pasiva.

La última fotografía tomada por una gente penitenciario lo muestra tranquilo, aunque su situación está lejos de serlo. Tras esa imagen se encuentra una espera lenta y solitaria. Un proceso de extradición en curso y cuyo futuro depende ahora de los tribunales supremos en Brasil.

La imagen exclusiva de Martin de Los Santos:

Martín de Los Santos en cárcel de Brasil

