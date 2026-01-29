No solo testimonios: Las nuevas pruebas que complicarían a hijo de Julia Chuñil - Chilevisión

El periodista Sergio Jara mostró en Contigo en la Mañana pasajes inéditos de la carpeta investigativa del caso. Dos imágenes obtenidas por Fiscalía probarían incongruencias en el relato de Javier Troncoso Chuñil.

Nuevos y exclusivos antecedentes sobre el caso Julia Chuñil fueron revelados este jueves en Contigo en la Mañana por el periodista de investigación y panelista del programa, Sergio Jara.

La tesis que hasta hoy sostienen los hijos de la mujer es que salió la noche del 8 de noviembre de 2024 con un machete y un manojo de llaves que servía para abrir el candado del fundo La Fritz.

Es decir, plantean que las llaves se perdieron el día de la desaparición y, por lo tanto, al no tener copias, no han podido volver a abrir el candao. Sin embargo, imágenes de Fiscalía plantean incongruencias con el relato.

Imágenes inéditas obtenidas por cámaras trampa a las que tuvo acceso el periodista muestran a Javier Troncoso Chuñil abriendo el portón con el uso de llaves, lo que desestimaría su propio argumento de que estaban perdidas.

Incluso, cámaras instaladas en el bosque registraron otro comportamiento sospechoso: cuando Javier estaba solo abría el portón con las llaves; cuando estaba acompañado, simulaba no tenerlas y optaba por escalarlo.

Nuevas pruebas complicarían aún más a hijo de Julia Chuñil

El periodista Sergio Jara indagó en la carpeta investigativa del caso y exhibió las descripciones que hizo Fiscalía en torno a los hallazgos: sobre las cámaras de seguridad, y sobre unas llaves fotografiadas en la casa de Julia Chuñil.

"Con fecha 8.02.2025, en diligencias de búsqueda y rastreo de Julia Chuñil, se observó en la pared del inmueble de la Toma La Fritz, un llavero color rojo (familia de la víctima indica que no se han hallado hasta esa fecha), el cual fue fotografiado por personal Labocar e informado al fiscal y personal policial, objeto que fue dejado en dicho lugar", dice un documento.

"¿Por qué es importante?", preguntó Jara, "Hay imágenes en las que Javier entra abriendo, es decir tiene la llave que dijo que se había llevado su madre desaparecida. Y, en otras, cuando está con gente a su alrededor, se pasa por otro lado para simular que no tiene la llave", explicó.

Dice el documento: "Por la disputa de llaves y candados en los accesos y el extravío de Julia Chuñil con su llavero, la Fiscalía obtuvo autorización judicial para instalar cámaras trampa en las trancas y verificar uso de llaves".

"En las imágenes analizadas se logra visualizar a Javier Troncoso Chuñil, quien realiza la apertura del portón mediante el uso de aparentes llaves, procediendo a abrir el candado y efectuar el ingreso al predio, para posteriormente, transcurridos unos minutos, realizar el cierre del portón asegurándolo nuevamente con su respectiva cadena y candado".

"Se concluye que Javier Troncoso Chuñil mantenía en su poder al menos una llave del candado del portón que divide la Toma La Fritz, Forestal Arauco y el predio Benito Huenulef. Cuando se encontraba solo, utilizaba dicha llave para abrir el candado y franquear el acceso. De forma llamativa, cuando estaba acompañado, no usaba la llave y optaba por saltar la cerca colindante a la tranca, evitando abrir el portón".

Mira las imágenes exclusivas acá: