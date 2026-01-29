 Búsqueda de Julia Chuñil: Por qué un entomólogo forense es clave en casos de desaparición - Chilevisión
29/01/2026 12:22

Búsqueda de Julia Chuñil: Por qué un entomólogo forense es clave en casos de desaparición

El matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, conversó con Aaron Jara, el entomólogo forense que forma parte de la búsqueda de Julia Chuñil en el terreno alrededor de su domicilio. El experto revela la importancia de su labor en la investigación.

En una jornada clave para el caso de la desaparición de Julia Chuñil, el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana conversó con Aaron Jara, entomólogo forense de Carabineros que es parte de la investigación. 

Este jueves comenzó la excavación en la casa de la mujer mapuche que se presume, según Fiscalía, habría sido víctima de parricidio. Es por eso que unidades especializadas se encuentran buscando el cuerpo de Chuñil. 

Entre ellos está Aaron Jara, quien explicó que dependiendo del "lugar donde se encuentren los cadáveres, vamos a buscar distintos tipos de insectos que acuden a ellos. De acuerdo a sus especies buscamos puntos específicos para orientar la búsqueda". 

A través de un análisis de la evidencia entomológica encontrada, es decir, la fauna que coloniza los cuerpos, se puede descubrir si pertenecen al ambiente donde fue encontrado un cadáver o si ha sido trasladado a otro lugar.

En el caso de la búsqueda de Julia Chuñil tienen distintos puntos de interés cuyo análisis están siendo evaluados. "Yo creo que no hay que descartar ningún punto, por eso estamos realizando una operación rastrillo en conjunto con el georadar", agregó Jara. 

