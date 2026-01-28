 Bodega levanta sospechas en predio de Julia Chuñil: Tendría pista clave vinculada a uno de sus hijos - Chilevisión
28/01/2026 15:52

Bodega levanta sospechas en predio de Julia Chuñil: Tendría pista clave vinculada a uno de sus hijos

El lugar se ha convertido en un sitio de interés durante la búsqueda del cuerpo. Según información preliminar, la construcción sería demolida en las próximas horas tras la orden del tribunal.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Una bodega se ha convertido en un sitio de interés durante la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil, quien está desaparecida desde noviembre de 2024.

Durante la mañana de este miércoles, personal de Carabineros ha desarrollado un intenso operativo en el predio de Chuñil en Máfil, luego que el tribunal autorizara la demolición de una casa y una bodega ubicadas en el terreno.

El periodista Sergio Jara explicó en Contigo en la Mañana por qué esta pequeña bodeg sería una pieza clave en la investigación.

"Esta mini bodega es clave porque tiene radier de cemento y es eso lo que se va destruir la jornada de hoy o mañana", afirmó.

Este espacio era utilizado como taller por Javier Troncoso, hijo de la adulta mayor y principal sospechoso del homicidio, quien se mantiene en prisión preventiva.

"Él tiene el oficio de maestro enfierrador, por lo que la policía supone que tiene cierta expertiz en haber construido este radier", detalló.

Entomólogo se sumó a la búsqueda de Julia Chuñil 

La búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil ha sumado a especialistas en distintas áreas, como es el caso de un entomólogo forense del Departamento de Criminalística de Carabineros.

"Este entomólogo busca insectos tipo dípteros o coleópteros, que son específicos cuando encuentran cadáveres en descomposición", detalló Bastián Pérez, capitán de Labocar, al matinal de Chilevisión.

El funcionario confirmó que han existido hallazgos que "están en estudio y en análisis biológico", los que serán corroborados con las muestras obtenidas anteriormente por el personal policial.

