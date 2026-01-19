“Siempre hemos sido inocentes”: Hijos de Julia Chuñil dejan la cárcel y realizan grave acusación - Chilevisión

Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil quedaron con arresto domiciliario total y aseguraron que son acusados del crimen por el poder que hay en Chile.

Este lunes, Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, hijos de Julia Chuñil, abandonaron la cárcel de Valdivia luego de quedar con arresto domiciliario total.

Cabe señalar que ambos, al igual que su hermano Javier Troncoso, fueron detenidos la semana pasada y están siendo investigadas por el Ministerio Público por parricidio.

Al momento de abandonar el recinto penitenciario Pablo San Martín conversó con los medios presentes y volvió a señalar que tanto él como sus hermanos son inocentes.

"Siempre hemos sido inocentes. Todos nosotros, mis hermanos, somos inocentes". Mientras que cuando se le preguntó por qué se los acusa de parricidio afirmó: "Por el poder. El poder que hay en este país", señaló.

Javier Troncoso Chuñil sigue en prisión preventiva

A diferencia de sus hermanos, Javier Troncoso continuará de momento en prisión preventiva, donde la Fiscalía lo acusa de ser el autor del crimen tras golpear y asfixiar a la adulta mayor.