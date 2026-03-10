“No le suman a la hija”: Aseguran que familia de Emilia Dides “están preocupados” tras polémicas de Sammis Reyes - Chilevisión

Además, el trabajo de Dides se habría visto afectado por estas polémicas, dado que ya ha sido vetada de dos proyectos.

Durante la tarde de este lunes se reveló la reacción de la familia de Emilia Dides tras la serie de polémicas en las que se ha visto involucrado Sammis Reyes en el último tiempo.

Desde el término de la semana del Festival de Viña del Mar, el deportista se ha visto involucrado en una pelea con José Manuel "Cuco" Cerda y en una serie de testimonios donde se le acusa de malas actitudes, además de querer "trato VIP".

¿Qué dice la familia de Sammis Reyes?

En el último capítulo del podcast Quién es 1, Paula Escobar señaló: "Los Dides estarían un poco preocupados por la relación de la Emilia por los comportamientos del muchacho (Sammis Reyes) en sí. Los comportamientos públicos y privados".

En esa misma línea, agregó: "Encuentran que él es muy intenso y los comportamientos que tiene no le suman a la hija. Están preocupados".

"Me da la sensación de que cuando una mujer y un hombre están metidos en estas relaciones medias tóxicas, los involucrados no se dan cuenta", comentó Escobar, en alusión a las recientes acusaciones hacia Sammis Reyes.

En una de ellas se dio a conocer una presunta conversación con la producción de la Fiesta de La Pampilla, quienes habrían señalado que Sammis quería estar constantemente en el escenario con Emilia y "la acompaña hasta el baño".

La situación actual habría traído repercusiones, dado que "los bonos de la Emilia están bajando. Acuérdate de que ya la bajaron de un evento de la Pampilla, que no la van a volver a llamar nunca más. Está vetada por Bizarro, que queramos o no, es la productora que tiene el monopolio", cerró Escobar.