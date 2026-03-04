 “Peleas y empujones”: Desclasifican violento episodio que habría protagonizado Sammis Reyes en La Pampilla 2025 - Chilevisión
04/03/2026 13:15

“Peleas y empujones”: Desclasifican violento episodio que habría protagonizado Sammis Reyes en La Pampilla 2025

El deportista se habría involucrado en una discusión por los requerimientos de Los Fabulosos Cadillacs, lo que habría terminado con Emilia Dides notablemente afectada.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Paula Escobar desclasificó un polémico escándalo que habría protagonizado Sammis Reyes en la Fiesta de la Pampilla 2025, donde acompañó a Emilia Dides, quien animó dicha edición del evento.

La periodista aseguró haber conversado con la producción del evento, quienes desclasificaron un altercado con el staff de Los Fabulosos Cadillacs.

¿Qué pasó con Sammis Reyes en La Pampilla 2025?

"Me escriben para contarme que hubo un episodio en la Pampilla 2025 y me cuenta que habría habido un altercado entre Sammis y la producción", comenzó diciendo Paula en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, leyó lo que le escribieron desde la producción: "Vino Emilia a animar 2025, duró 4 días; Emilia lo hizo todos los días y hubo días en que ella se iba antes (...) Hay un comportamiento un poco extraño en la pareja, sin dudas Sammis la acompaña hasta el baño".

Además, precisaron que Reyes tendría actitudes que podrían catalogarse como controladoras: "Estaban Los Fabulosos Cadillacs en el show y a ellos no les gusta que haya público externo al equipo arriba del escenario. Sammis quería estar ahí, en el escenario, en la orilla, y el manager de Los Cadillacs lo quiso sacar, y Sammis hizo un escándalo que terminó en peleas y empujones".

"Emilia quedó evidentemente muy mal con la situación; al final, tuvo que presentar a Los Cadillacs desde atrás", detallaron, además de agregar que la ex Miss Chile no está contemplada para que vuelva a animar el evento después de lo sucedido.

Paula Escobar también explicó que la modelo llegó con un staff de cinco personas a trabajar a dicho lugar, entre maquilladores y vestuaristas, Sammis constituía parte de dicho equipo.

