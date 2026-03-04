“Esta reyna enderezó su corona”: Yamila Reyna anunció su retorno a los escenarios tras quiebre con Américo - Chilevisión

La actriz decidió retomar los eventos que había pausado tras el bullado quiebre sentimental con un emotivo mensaje en redes sociales, donde también publicó la reprogramación de sus shows.

Este miércoles, Yamila Reyna anunció su retorno a los escenarios, tras haber suspendido una serie de shows a lo largo del país debido a su polémico quiebre sentimental con Américo.

La actriz y humorista decidió publicar las fechas reprogramadas acompañadas de un emotivo mensaje que fue aplaudido por sus seguidores.

¿Qué dijo Yamila Reyna?

"Esta reyna enderezó su corona y vuelvo con todo", sentenció Yamila en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, acompañó la publicación con una sesión de fotos donde aparece con un vestido rojo escotado.

Además, dentro de la programación se encuentran funciones junto a Javiera Contador y Belén Mora.

"Vamos", "Con todo", "La Reyna siempre será la reina", "Esa es mi niña, eres genial y mereces seguir adelante", "Siempre así, con esa sonrisa" y "¡Eso, por fin!", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

