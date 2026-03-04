 “Esta reyna enderezó su corona”: Yamila Reyna anunció su retorno a los escenarios tras quiebre con Américo - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta en Punta Arenas: Ejército informa desaparición de suboficial tras incidente en sector de La Laguna "Es de no creer": Chilenos atrapados en la guerra del Medio Oriente relatan los detalles del conflicto VIDEO | Captan en cámara la huida y choque de conductor que manejaba ebrio en Peñalolén Quién era el "Guatón Jano", hombre venerado en ”narco” mausoleo demolido en Maipú “¿Sabe qué no está asegurado? Las casas de nosotros”: Vecinos increpan en vivo a gerente de La Papelera tras incendio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/03/2026 13:58

“Esta reyna enderezó su corona”: Yamila Reyna anunció su retorno a los escenarios tras quiebre con Américo

La actriz decidió retomar los eventos que había pausado tras el bullado quiebre sentimental con un emotivo mensaje en redes sociales, donde también publicó la reprogramación de sus shows.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Yamila Reyna anunció su retorno a los escenarios, tras haber suspendido una serie de shows a lo largo del país debido a su polémico quiebre sentimental con Américo.

La actriz y humorista decidió publicar las fechas reprogramadas acompañadas de un emotivo mensaje que fue aplaudido por sus seguidores.

¿Qué dijo Yamila Reyna?

"Esta reyna enderezó su corona y vuelvo con todo", sentenció Yamila en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, acompañó la publicación con una sesión de fotos donde aparece con un vestido rojo escotado.

Además, dentro de la programación se encuentran funciones junto a Javiera Contador y Belén Mora.

"Vamos", "Con todo", "La Reyna siempre será la reina", "Esa es mi niña, eres genial y mereces seguir adelante", "Siempre así, con esa sonrisa" y "¡Eso, por fin!", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para mujeres trabajadoras, jefas de hogar y pensionadas: Revisa si recibes pagos de marzo

Lo último

Lo más visto

“Caí en su trampa”: Nicole Block lanzó graves acusaciones contra el doctor Pedro Vidal y él respondió con todo

La influencer asegura que se sintió "desprotegida" tras haber traspasado los límites entre médico-paciente y acusó al cirujano plástico de enviar imágenes de las operaciones de sus pacientes.

04/03/2026

Taco kilométrico se registra en la Autopista Central por fatal atropello

La congestión vehícular se está generando aproximadamente desde Américo Vespucio.

04/03/2026

Submarino estadounidense dispara torpedo y hunde un barco de guerra iraní

El secretario de Defensa de la nación norteamericana, Pete Hegseth, confirmó el ataque a la embarcación en el océano Índico.

04/03/2026

Alertan mal cobro de permisos de circulación: Casi 2 millones de vehículos estarían pagando de más

Un estudio reveló que 1 de cada 3 chilenos sufre un cobro extra en el permiso de circulación por un mal cálculo de tasación.

04/03/2026