“¿Sabe qué no está asegurado? Las casas de nosotros”: Vecinos increpan en vivo a gerente de La Papelera tras incendio - Chilevisión

04/03/2026 14:36

“¿Sabe qué no está asegurado? Las casas de nosotros”: Vecinos increpan en vivo a gerente de La Papelera tras incendio

A casi 24 horas desde que comenzó, el incendio en la planta papelera en Puente Alto todavía no ha podido ser contenido. En ese contexto, el gerente de vinculación de la empresa CMPC llegó hasta el sitio del suceso este miércoles, donde fue increpado por los vecinos del sector, quienes negaron sus dichos respecto de la primera contención de la alarma de incendio: "Estábamos pidiendo que viniera Bomberos para acá y estaban todos enfocados allá; tuve que llamar yo a Bomberos (...) Ustedes tienen todo esto asegurado, ustedes no tienen pérdida (...) pero ¿sabe qué no está asegurado? Las casas de nosotros", sentenció Andrea Marabolí, dirigenta del Campamento Nueva Cordillera.

