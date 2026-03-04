Mara Sedini reafirma negativa por parte de J.A. Kast sobre reuniones bilaterales con el gobierno de Gabriel Boric - Chilevisión

Mara Sedini, futura vocera, se refirió al polémico encuentro entre el pdte. Boric y J. A. Kast, que dejó tensionada la relación entre el gobierno saliente y el entrante. "Quiero dejar muy en claro que el diálogo sigue abierto, estamos dispuestos a conversar, pero los traspasos bilaterales se han dado por terminados", comunicó. Tras pedirle aclarar sus dichos agregó que "se pueden conversar muchas cosas, sobre todo considerando que viene un cambio de mando que esperamos sea tremendamente republicano, como siempre ha caracterizado a nuestro país".