"Es de no creer": Chilenos atrapados en la guerra del Medio Oriente relatan los detalles del conflicto - Chilevisión

04/03/2026 16:15

"Es de no creer": Chilenos atrapados en la guerra del Medio Oriente relatan los detalles del conflicto

Tras las tensiones que atraviesa el Medio Oriente, no solo los locales han sufrido las consecuencias, sino que también los chilenos que residen en los países en conflicto. "Fue como en las películas", asegura una chilena que vive en Egipto al ver en persona los bombardeos que iban desde Israel. Este es un conflicto bélico que aún está en desarrollo, por lo que el llamado es a contactarse con los números que desde cancillería compartieron en sus redes sociales para quienes necesiten ayuda, además se recomienda seguir las instrucciones oficiales porque las condiciones de seguridad son inciertas.

