 Israel inicia ataque terrestre contra el Líbano tras ofensiva con drones de Hezbolá - Chilevisión
03/03/2026 07:54

Israel inicia ataque terrestre contra el Líbano tras ofensiva con drones de Hezbolá

Durante este martes, el ejército de Israel se ha ido desplegando por el sur de el Líbano para llevar a cabo un ataque terrestre. Esto marca el inicio de una importante escalada en la guerra del Medio Oriente, incluso muchos medios y expertos lo califican como una invasión terrestre. Esto inicia luego de que el grupo chií libanés Hezbolá reivindicara un ataque con drones a la base aérea israelí de Ramat David, donde arremetieron contra las salas de control, en respuesta a la agresión que calificaron como "criminal" por parte del ejército israelí al atacar decenas de ciudades y pueblos libaneses.

