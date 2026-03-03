Israel inicia ataque terrestre contra el Líbano tras ofensiva con drones de Hezbolá - Chilevisión

Durante este martes, el ejército de Israel se ha ido desplegando por el sur de el Líbano para llevar a cabo un ataque terrestre. Esto marca el inicio de una importante escalada en la guerra del Medio Oriente, incluso muchos medios y expertos lo califican como una invasión terrestre. Esto inicia luego de que el grupo chií libanés Hezbolá reivindicara un ataque con drones a la base aérea israelí de Ramat David, donde arremetieron contra las salas de control, en respuesta a la agresión que calificaron como "criminal" por parte del ejército israelí al atacar decenas de ciudades y pueblos libaneses.